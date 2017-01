Monette Léger et les Snowhackers participeront à une compétition nationale

par

Monette Léger, artiste multidisciplinaire de Shédiac et capitaine de l’équipe des SnowHackers, représentera la région de l’Atlantique du Canada en cette grande célébration du 150e anniversaire de la Confédération. Ce rendez-vous national de sculpture sur neige aura lieu du 31 janvier au 4 février prochain au parc Jacques-Cartier à Gatineau.

«C’est un immense honneur pour nous et un prestige de pouvoir représenter cette année, la région de l’Atlantique, car seulement cinq équipes furent choisies pour l’événement. Le rendez-vous du Carnaval Bal de Neige est la fête de la capitale en hiver dans la région d’Ottawa-Gatineau chaque année auquel nous avons eu la chance de participer en 2009 et 2010. Cette année, pour souligner le 150e anniversaire du Canada, j’ai choisi de faire une pièce intitulée «Prise du jour» (Catch of the Day) qui représente l’hiver dans notre coin de l’Atlantique. Je voulais également faire le lien entre les provinces de l’est du Canada et cela avec un sens d’humour», indique madame Léger.

«Le Domaine des flocons du Bal de Neige, situé au parc Jacques-Cartier de Gatineau, est le plus grand terrain de jeu hivernal en Amérique du Nord! Les sculptures du Rendez-vous national de sculptures de neige seront d’une hauteur de 16 pieds par 12 pieds de largeur par 12 pieds de profondeur. Celles-ci seront illuminées en soirée et je peux vous assurer que cet endroit est magique et admiré des visiteurs, car les sculptures de neige sont éclairées par une myriade de lumières multicolores. Chaque année, plus de 600 000 personnes participent aux activités du Bal de Neige», souligne Monette.

Accompagneront dans ce projet d’envergure : son frère Charles Léger, de même que Léandre Thibodeau qui s’était joint à l’équipe pour quelques compétitions lors des dernières sculptures de neige.