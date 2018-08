Mini Pow wow de paix et d’amitié au Marché de Shédiac

par

La Coopérative de La Récolte de Chez Nous vise depuis ses débuts le développement de l’agriculture durable au Nouveau-Brunswick. Nous croyons que ce développement nécessite des communautés fortes, résilientes et inclusives. C’est pourquoi nous investissons constamment dans nos relations avec les diverses cultures qui composent les communautés qui entourent notre paysage agricole. Nous croyons que la diversité et la cohésion sociale sont des éléments clés au développement communautaire et économique.

La Récolte de Chez Nous et le Marché de Shédiac sont donc fiers de vous inviter à participer à la célébration d’un mini pow-wow pour souligner le partage de la culture, du patrimoine et des traditions Mi’kmaq le dimanche 19 aout. À 9h30, vous pourrez assister à la grande entrée des chefs et représentants pour ensuite faire place au mini pow-wow de paix et d’amitié animé par plus de sept danseurs et un groupe de joueurs de tambours de la Première Nation d’Elsipogtog.

Étant une célébration de la culture, du patrimoine et des traditions autochtones la danse et le son des tambours seront au cœur de cette célébration. Ce mini pow-wow contemporain est un lieu d’échanges et de partage des traditions intergénérationnels. Tout le monde est bienvenu et invité à participer. Il s’agit du premier pow-wow organisé dans la Ville de Shédiac en 100 ans, une belle raison de ne pas manquer cet événement!

De plus, à 11h30, une prestation de l’école DansEncorps aura lieu sur la scène! Comme tous les dimanches, vos marchands préférés y seront avec leurs beaux et délicieux produits.

Toutes ces activités se déroulent au parc Pascal-Poirier à Shédiac (au coin des rues Main et Weldon).