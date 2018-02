Michèle Josée Arsenault lance un deuxième livre intitulé VIVRE vraiment

par

Trois ans après le retentissant succès de son drame autobiographique, 17 ans à jamais, Michèle Josée Arsenault nous revient avec un roman dans lequel deux personnages, Lui, Fabian et Elle, Xalya s’entrecroisent au fil des pages. En avançant dans leur récit, le jeune homme et la jeune femme doivent affronter la maladie physique ainsi que la maladie mentale, avec leur lot d’épreuves et de souffrance mettant à mal leur romance naissante et, paradoxalement, les rapprochant dans un chassé-croisé de doutes et d’espoir qui ne laissera sûrement pas le lecteur indifférent.

Originaire du Sud-est du Nouveau-Brunswick, Michèle Josée Arsenault est étudiante à l’Université de Moncton et elle a été collaboratrice avec le Moniteur Acadien. En octobre 2015, elle a fait paraître aux Éditions de la Francophonie 17 ans à jamais, sorte de journal intime dans lequel l’auteure se livre sans pudeur à propos du décès de son frère aîné, dont la vie a été brusquement fauchée à la suite d’un accident de voiture deux ans auparavant. Ce touchant récit a su conquérir à la fois le public et la critique, en plus de confirmer à sa jeune auteure son amour pour l’écriture.

Michèle Josée Arsenault passe donc de l’autobiographie à la fiction, évoquant toutefois dans l’avant-propos de VIVRE vraiment que cette histoire aurait très bien pu être la sienne et que ses personnages l’ont aidée à faire face à ses propres démons et à surmonter la maladie mentale.