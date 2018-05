Michel Boudreau sera le candidat néo-démocrate dans Baie-de-Shédiac-Dieppe

par

Michel Boudreau a été élu candidat néo-démocrate dans la circonscription de Baie-de-Shédiac-Dieppe par les membres de la circonscription.

Bien fier de représenter la circonscription dans laquelle il demeure avec son épouse Charline, Michel Boudreau affirme que : «Ayant travaillé toute ma vie dans le milieu de la santé et été actif dans le mouvement syndical pendant plus de 40 ans, j’ai très à coeur de protéger et développer nos services publics, particulièrement notre système de santé. C’est avec des mesures telles le salaire minimum à 15$, notre approche pour les soins à domicile et la fin de la privatisation de nos services publiques que nous pourrons réellement y arriver.»

Michel Boudreau est impliqué dans le mouvement syndical depuis 1988 et a notamment occupé le poste de président de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick pendant huit ans, entre 2005 et 2013. Il a été aussi très actif au sein de la Ville de Dieppe, entre autres comme président du Comité 15 août – Dieppe et comme conseiller scolaire pour le district 13. Présentement, il est employé d’un établissement de soins de longue durée à Moncton, où il occupe le poste de coordinateur de loisirs.

Jennifer McKenzie, cheffe du parti, est enthousiaste de la candidature «Michel Boudreau est incroyable et, comme nous avons pu voir dans son implication dans sa communauté et dans le mouvement syndical, il est capable de grande chose. Il a définitivement les travailleurs et travailleuses de Baie-de-Shédiac-Dieppe à coeur et sera toujours le premier à écouter leurs préoccupations et à défendre leurs intérêts.»