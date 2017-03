Memramcook s’engage à devenir une Communauté amie des aînés

par

Claire Lanteigne

Le conseil municipal de Memramcook a voté à l’unanimité en faveur d’une résolution l’engageant à devenir une Communauté amie des aînés, lors de la réunion régulière lundi soir. Un comité directeur sera mis sur pied prochainement par le conseil municipal, de qui il relèvera, et le conseiller George H. Cormier fera la liaison avec le conseil.

Ce programme a tout d’abord été lancé par l’Organisation mondiale de la santé et c’est une initiative de l’Association francophone des aînés du N.-B. en collaboration avec Le Mouvement du mieux-être. Les communautés amies des aînés donnent aux aînés les moyens de s’épanouir. C’est un endroit où les aînés peuvent mener une vie saine et active, et vivre en toute sécurité, ce qui améliorera la qualité de vie de tous les citoyens à long terme. Lorsqu’une communauté adopte des initiatives adaptées aux aînés, elle crée pour les aînés un milieu favorable qui respecte leur précieuse contribution et qui leur donne l’occasion de faire briller leurs forces. Cela rehausse la qualité de vie des personnes qui vieillissent, en plus de bâtir une communauté qui est plus inclusive pour tous!

Les membres du conseil sont conscients de la population vieillissante de leur municipalité et pour eux il est important d’investir dans le vieillissement en santé. Un projet Communauté amie des aînés permet de poser un regard sur le vieillissement actif et sur les diverses façons d’adapter les milieux de vie aux besoins des personnes aînées.

Parmi les raisons de faire partie du mouvement, on veut répondre au phénomène du vieillissement de la population, faciliter la participation active des personnes aînées à toutes les sphères de la société, favoriser la prise en charge de la santé par les aînés, créer une sentiment de sécurité chez les aînés, préserver la dignité des personnes aînées et créer un milieu de vie plus convivial et sécuritaire pour l’ensemble de la population.

Reconnaissance des bénévoles

Le 25 avril prochain, trois groupes seront intronisés au Mur de la reconnaissance. Cette année, dans le secteur Arts et culture, on va honorer les musiciens et musiciennes de la Vallée de Memramcook. Dans le secteur Sports et loisirs, on va reconnaître l’Association des véhicules récréatifs de Memramcook tandis que dans le secteur Bénévolat social, c’est l’école Abbey-Landry qui sera mise à l’honneur.

Deux représentants de la municipalité se rendront à la réunion de la Société des Jeux de l’Acadie, le 2 avril, afin de prendre connaissance du processus de sélection de la municipalité hôtesse de la 41e Finale des Jeux de l’Acadie de 2020. Memramcook a accueilli la finale en 1987.

Un projet pour l’amélioration de la Promenade d’oiseaux sera présenté au Programme de développement municipal dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

Anne Caissie et Pascale Dupuis seront les représentantes de la municipalité à Pro-Jeunesse.

Une plus grande présence de la G.R.C. dans la municipalité, le trafic des drogues et la surveillance des sentiers sont les trois priorités du conseil pour l’année 2017-2018.

Le village demandera à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter 1 125,000$ comme financement intérimaire pour la phase 2 du prolongement du réseau d’eau, pour une durée de trois ans.

Michel Lacroix a été embauché pour gérer le terrain de golf.

Memramcook accueillera le Forum des maires du Sud-est, le 3 mai prochain.

Monument-Lefebvre

Le consultant Michel Desjardins a présenté le travail qu’il fait actuellement en collaboration avec deux autres consultants pour la préparation d’un plan d’affaires pour le Monument-Lefebvre. Il a parlé des six étapes du processus : l’état des lieux, la programmation, l’exposition, la gouvernance, la promotion et les prévisions financières qui font partie de l’étude. Les informations devraient être recueillies d’ici la fin mars et le rapport devrait être terminé à la mi-avril.

La réunion régulière d’avril aura lieu le 24 avril.