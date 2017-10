Memramcook rend hommage à ses entrepreneur.e.s

par

Le premier Gala de reconnaissance de la Chambre de commerce de Memramcook a reconnu quatre entrepreneur.e.s de la communauté. Au cours de la soirée, haute en couleurs et en émotions, Skylar Gallant s’est mérité le prix de l’Entrepreneur de l’année. Il reçoit son prix de Maxime Bourgeois, président de la Chambre de commerce (en haut à gauche). Renée Gaudet a reçu le prix de l’Entrepreneure philanthropique qui lui a été présenté par Nathalie Gallant, de la CBDC (en haut à droite). Samuel Thériault a reçu le prix de l’Entrepreneur jeunesse qui lui a été présenté par le maire Michel Gaudet (en bas à gauche). Pierre Roy a reçu le prix d’Ambassadeur qui lui a été présenté par Luc Richard, d’UNI (en bas à droite). (Photos : Gabrielle Bissonnette)

Claire Lanteigne

Lors d’un premier Gala de reconnaissance organisé par la jeune et dynamique Chambre de commerce de Memramcook, le prix d’Entrepreneur de l’année a été remis à Skylar Gallant, de Gallant parts and tools. Natif de Dieppe, Skylar Gallant déménage à Halifax après le secondaire pour étudier en gestion à l’Université de Dalhousie. Il obtient son diplôme en 2010, déménage à Memramcook en 2011 et incorpore Gallant Parts & Tools en 2013. Il achète alors une vielle bâtisse abandonnée, au 551, rue Centrale et ouvre ses portes en aout 2013.

Ayant comme slogan «Nous sommes ici pour vous», il commence son entreprise avec un livreur et lui-même au téléphone et au comptoir. En 2016, il achète Old Gold Performance and Restoration Parts pour l’ajouter sous le chapeau de Gallant Parts & Tools. Il a actuellement quatre employés à temps plein, en recherche un autre et il ouvrira prochainement une deuxième succursale à Dieppe!

Très surpris de rempor- ter cet honneur, il a conseillé aux gens d’avoir le courage de faire ce qu’ils aiment et qu’il faut oser pour aller et réussir en affaires.

Le prix d’Entrepreneure philanthropique de l’année a été décerné à Renée Gaudet, co-propriétaire de ConAir Ventilation. Depuis quatre ans, elle est la présidente de la Fondation de l’école Abbey-Landry. Ses enfants ne sont plus à l’école depuis deux ans et, malgré ça, elle donne toujours de son temps, de son énergie et de son argent. La Fondation a versé à l’école plus de 100 000$ en quatre ans et madame Gaudet y contribue à plusieurs niveaux.

Au-delà de la fondation, durant la période des Fêtes, la lauréate s’assure que plusieurs enfants en besoin de la communauté reçoivent quelque chose pour Noël. Son intégrité, son engagement, son calme et sa générosité font d’elle une personne remarquable, une grande leader et un atout incroyable à la communauté de Memramcook. Malgré tout le succès qu’elle connait et les projets qu’elle gère; elle demeure humble, disponible et facile d’approche.

Très émue de recevoir ce trophée, Madame Gaudet a dit avoir appris de ses parents à être généreuse envers les gens de la communauté. Suivant leur exemple, elle croit qu’il est important de montrer aussi l’exemple.

C’est à Samuel Thériault, propriétaire de Crèmerie T-Cone Ice Cream Shop, qu’on a remis le prix de jeune Entrepreneur. Actuellement étudiant au CCNB-Dieppe en charpenterie, il a un diplômé en Gestion de petite et mo- yenne entreprise. Il est le premier étudiant à avoir ouvert sa propre entreprise pour son propre stage. Il a remporté le Challenge Award, Best Managment team award, Company of the year award et Junior emerging award a travers le programme Jeunes entrepreneurs.

Cet été T-Cone, situé sur la rue Centrale à Memramcook, comptait neuf employés saisonniers à temps partiel et il a vendu au-delà de 10 000 crèmes glacées dans sa première année d’opération. T-cone était présent aux évènements communautaire (Memramcook Show and Shine, Fête du Canada, 15 aout à Dieppe, au Mercredi Show, Jeux de la francophonie, Défilé de la fierté, etc. Son rêve est d’ouvrir à l’année longue et de servir beignes et café à partir du 25 novembre en plus des 28 saveurs de crème glacée. Il aura une dizaine d’employés et ouvert de 5h le matin à 21h, sept jours sur sept. Il a l’intention d’ouvrir une deuxième crèmerie à Dieppe l’été prochain.

Le jeune homme d’affaires a dit avoir réussi grâce à l’appui de la communauté et de sa mère.

Le prix d’Ambassadeur a été remis à Pierre Roy, reconnu, entre autres, pour deux choses. En premier lieu, en tant que directeur de l’école Abbey Landry, Pierre Roy a su faire de cette école un lieu d’apprentissage où chaque jeune à la possibilité de découvrir ses forces et ses talents. Il a travaillé à développer une étroite collaboration entre l’école et la communauté, et de fait avec la Chambre de commerce. Ceci se fait dans le but d’imprégner chez les jeunes une autonomie, une résilience et l’envie et la capacité de continuer d’apprendre tout au long de leur vie. Et grâce à cette approche et à son dévouement, l’école Abbey-Landry est reconnue au niveau provincial, ce qui donne une visibilité hors pair à Memramcook.

En deuxième lieu, on ne peut que penser au dossier de l’Institut de Memramcook. En 2013 avec l’annonce de la faillite de l’Institut, la communauté est découragée et sous le choc. M. Roy ne baisse pas les bras, au contraire il y propose des solutions. Après consultation auprès de la population, un comité de citoyens était formé Vive le Collèege Saint-Joseph sous la présidence de Pierre Roy. Par conséquent, le 6 février 2017, le gouvernement annonçait un investissement total de 25 millions pour des travaux de rénovations à l’Institut. M, Roy a joué un rôle clé dans l’obtention de ce projet qui voulait dire la sauvegarde de ce bijou patrimonial et la création de nouveaux emplois, si importants à l’économie de la région.

Un tonnerre d’applaudissements a suivi l’annonce de ce prix. M. Roy a dit avoir été très bien accueilli à Memramcook et qu’on réalise de grandes choses quand on s’entraide.