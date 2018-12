Memramcook reconnaît les talents des aînés de che’nous

par

Au Domaine la Vallée du Foyer Saint Thomas, le dimanche 16 décembre dernier, a eu lieu un rassemblement communautaire pour le vernissage / dévoilement des photos de 11 aînés de Memramcook dans le cadre du projet «Les talents des ainés de che’nous» qui cherche à valoriser les talents des ainés de Memramcook. C’est grâce au ministère de l’Emploi et Développement social Canada et au programme Nouveaux Horizons pour les aînés que ce projet a eu lieu.

Le dévoilement des photos des 11 ainés, qui ont été sélectionnés par un comité aviseur d’ainés, donnait suite au sondage effectué en mai dernier. Les photos sont l’œuvre de la photographe Gabrielle Bissonnette.

Les photos des ainés suivants ont été dévoilées : Florence Boudreau, pour son talent de piqueuse de couvertures; Roselys Belliveau, pour son talent d’artiste peintre; Anita Boudreau, pour son talent de recherche en généalogie; Donald Boudreau, pour son talent de récolte de passe-pierre et tétines de souris; Gérard Boudreau, pour son talent de patenteux; Père Emery Brien, pour son talent de musicien; Groupe des Chevaliers de Colomb, pour leur aide à la communauté; Bobby Dupuis, pour son talent de musicien; Aurélia Gaudet, pour son talent de création de tapis hookés; Victor LeBlanc, pour son talent de pêcheur à la gattes et Dot Thériault, pour son talent d’organisatrice.

Par la suite, il y a eu de la musique de Noël avec Ulric LeBlanc, Antoinette Richard et Cédric Gautreau, ainsi qu’une visite d’invités spéciaux : Père Noël et Mère Noël. Il y a aussi eu un goûter en fin d’après-midi. Il y avait environ 100 personnes présentes. Cet événement était organisé par la Société culturelle de la Vallée de Memramcook.

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de promouvoir et développer la culture francophone et acadienne à Memramcook.