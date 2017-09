Memramcook présente son plan quinquennal des routes pour 2018

par

Claire Lanteigne

Le conseil municipal de Memramcook a présenté ses priorités pour les routes en 2018. Il s’agit de l’asphaltage du chemin Royal (route 106) à partir du chemin Pont-Rouge, jusqu’à la limite sud de la municipalité en direction de Dorchester. Ce serait sur une distance de 5,7 kilomètres et ces travaux incluraient le renouvellement des égouts pluviaux, des ponceaux et la réparation des sections détériorées des bordures et des caniveaux.

L’autre priorité est que la rue Pré d’en Haut (route 925), une partie de la Fundy Coastal Drive, soit asphaltée à partir de la fin des travaux de 2016 jusqu’à la rue Centrale sur une distance approximative de 3,5 kilomètres. Ça comprend également que la rue Saint-Thomas (route 925) soit asphaltée à partie de la rue Centrale jusqu’à la rue Royale sur une distance approximative de 0.4 km et que ces travaux incluent le renouvellement de ponceaux et la réparation des sections détériorées des bordures et des caniveaux.

Les travaux vont comme prévu pour la réfection de la rue Centrale et le gouvernement devrait compléter la partie de l’église au garage Irving.

On étudiera la demande de l’Association des LeBlanc de tenir leur rencontre à Memramcook dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019.

La semaine du 1er au 7 octobre a été proclamée Semaine du mieux-être au N.-B. On encourage les citoyens et citoyennes à participer aux activités organisées pendant cette semaine. On invite les groupes, organismes, écoles et milieux de travail de la communauté à promouvoir et à célébrer le mieux-être en organisant des activités axées sur le mieux-être.

Maryse LeBlanc sera la représentante de la municipalité au sein du comité du Congrès mondial acadien.