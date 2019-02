Memramcook présente son 9e Carnaval d’hiver!

par

Le Carnaval d’hiver de Memramcook est de retour cette année! La 9e édition, qui offrira une variété d’activités, se tiendra du vendredi 15 février au dimanche 24 février et plaira certainement à tous les goûts.

Comme l’année dernière, le Carnaval d’hiver 2019 comportera un tournoi de poker organisé par l’Association de ringuette de Memramcook ainsi que la Cérémonie d’intronisation au Mur de la renommée sportive présenté par la municipalité. La programmation inclura un bricolage en famille à la Bibliothèque publique de Memramcook, un déjeuner conférence au Restaurant LeBlanc et un Frolic à la clubhouse du Terrain de golf de Memramcook. De plus, des activités en plein air seront organisées, notamment une sortie d’observation d’oiseaux et une course en raquettes. Finalement, Roland et Monsieur Crapaud au Monument-Lefebvre, une danse de la St-Valentin au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut et bien d’autres événements amusants pour toute la famille!

Organisé par le Village de Memramcook et plusieurs organismes et associations de la vallée, le Carnaval d’hiver connaît un succès qui ne cesse de croître.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître la programmation unique du Carnaval d’hiver de 2019, visitez le site Web www.memramcook.com. Venez nous voir dans notre belle vallée!