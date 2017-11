Memramcook donne 5000$ au Comité Handi Bus

par

(CL) - La municipalité de Memramcook a présenté un don de 5000$ au Comité Handi Bus de la Vallée de Memramcook Inc., lors de la réunion régulière, lundi soir.

L’administration va s’informer des coûts que représenterait l’installation de décorations sur la rue Centrale. Les membres du conseil sont intéressés par l’idée, ce qui embellirait le village pendant la période des Fêtes.

Une Joujoutèque ouvrira ses portes à la mi-décembre, à raison de deux jours par semaine, dans la Salle Marie-Léonie.

Les préparatifs vont bon train pour la Course Xtreme Race Memramcook. Des comités sont à l’œuvre pour différents secteurs et on en connaître plus lors de la conférence de presse prévue jeudi à 11h à l’aréna Eugene (Gene) LeBlanc.