Memramcook adopte ses priorités pour ses routes en 2019

par

Claire Lanteigne

Le conseil municipal de Memramcook a adopté ses priorités pour ses routes en 2019, dans le cadre de son plan quinquennal. Lors de la rencontre mensuelle, lundi soir, on a priorisé comme suit: que le chemin Royal (route 106) soit asphalté du chemin Pont-Rouge, jusqu’à la limite sud de la municipalité en direction de Dorchester sur une distance approximative de 5,7 kms; que le chemin Memramcook-Est soit asphalté à partir du chemin Pont-Rouge jusqu’au chemin Lac sur une distance approximative de 2,5 kms; que la rue Saint-Thomas (route 925) soit asphaltée à partir de la rue Centrale jusqu’à la rue Royale sur une distance d’environ 1,5 km; que le chemin Pont-Rouge (route 933) soit asphalté à partir du chemin Royal jusqu’au chemin Memramcook-Est, une distance d’environ 2,9kms et que la rue Renaissance soit asphaltée à partir de la route #2 (l’overpass) jusqu’au chemin Pont-Rouge sur une distance d’environ 4,4 kms.

Tous ces travaux incluront le renouvellement des ponceaux et la réparation des sections détériorées des bordures et des caniveaux. Les égouts pluviaux seront renouvelés dans la première priorité. La municipalité contribuera 10% des coûts.

La municipalité continuera son partenariat avec la Commission de services régionaux du Sud-est pour le volet touristique, au coût de 2462$ pour 2019.

Renelle LeBlanc a été embauchée comme pompière volontaire et elle est la deuxième femme à se joindre à la brigade.

Un don de 928,15$ sera accordé au Parc des Vétérans afin de réparer des poteaux.

Les travaux ont recommencé à l’Institut et devraient être complétés selon l’échéancier prévu. Un total de 9000 pieds carrés a été approuvé pour le Centre communautaire qui y sera aménagé et quinze organismes communautaires ont identifié leurs besoins.

Le mois d’octobre sera occupé dans la vallée de Memramcook alors que les Rendez-vous d’automne auront lieu du mardi 9 octobre au dimanche 21 octobre. Organisée par le Village de Memramcook et plusieurs entreprises et organismes locaux, on présentera une variété d’activités qui plaira certainement à tous les goûts.

Organisé par la Société culturelle de la Vallée de Memramcook, le 9e Festival Parlures d’icitte se tiendra du 9 au 14 octobre, sous le thème Nos histoires en paroles. On peut consulter la programmation sur la page Facebook de l’organisme.

Le maire Michel Gaudet a proclamé la Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick du 1er au 7 octobre 2018. Il a encouragé tous les citoyens et citoyennes à participer aux activités organisées durant cette semaine et à invité les groupes, organismes, écoles et milieux de travail de la communauté à promouvoir et à célébrer le mieux-être en organisant des activités axées sur le mieux-être.