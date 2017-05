Mégacamping de Shédiac   Un test d’impact environnemental positif

par

Claire Lanteigne

La firme de consultation et d’ingénierie WSP Canada a livré un rapport positif de 180 pages aux promoteurs du projet du mégacamping de Shédiac. Christina LaFlamme, gestionnaire de l’étude et scientifique environnementale de la firme WSP Canada a fait l’éloge du projet de camping.

Selon elle, c’est un exemple à suivre en matière de pratique environnementale. Elle dit croire que ce projet sera bénéfique pour la Ville de Shédiac, les régions avoisinantes et le Nouveau-Brunswick. Elle ajoute que c’est l’exemple par excellence d’un camping écologiquement responsable.

En plus de souligner que le projet respecte les pratiques environnementales, les experts affirment qu’il va créer de nombreux emplois. De plus, malgré le nombre d’usagers projeté, la circulation ne devrait pas être affectée puisqu’on prévoit plusieurs artères d’entrée et de sortie.

«Nous avions besoin d’une étude sur l’impact environnemental de notre projet, de dire Michel Boudreau, un des partenaires du projet. Ce rapport a été remis au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui fera sa recommandation sur le projet en se basant en partie sur l’étude. L’étude a été faite de façon exhaustive afin de pouvoir répondre à toutes les questions que le ministère pourrait soulever.

«Depuis le début, nous voulons jouer franc jeu, d’ajouter M. Boudreau. C’est un long processus et nous n’avons pas sauté d’étape. Il en reste encore quelques-unes à franchir avant de pouvoir procéder à sa construction», conclut-il.

Ce projet de 700 espaces de camping serait développé sur un terrain de 25,5 hectares entre les routes Parlee Beach et Pointe-du-Chêne. Le projet a été approuvé par la Ville de Shédiac en 2014.

Victor Boudreau se retire du projet

Il a par ailleurs été possible d’apprendre lundi, que Victor Boudreau abandonne sa participation dans ce projet de terrain de camping. Le ministre Boudreau a annoncé qu’il se retirait définitivement du projet dans lequel il détenait 20% des parts.

En 2014, il avait placé ses intérêts dans le futur camping dans une fiducie sans droit de regard. Cela signifiait qu’il n’était pas autorisé à participer à l’entreprise.