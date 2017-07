Méfaits au Shediac Lobster Shop

par

Récompense de 500$ pour retrouver deux jeunes

Le propriétaire du Shediac Lobster Shop Ltd., Gilles Maillet, offre une récompense de 500$ pour retrouver les deux jeunes hommes qui ont commis des méfaits sur les installations extérieures de son commerce.

Les faits ont été capturés par une caméra de surveillance dans la nuit de dimanche.

Les images laissent supposer qu’un homme urine tout près des personnages bien connus par le public, installés sur le terrain du commerce.

Monsieur Maillet espère que cette récompense fera en sorte que des gens qui ont été témoins des événements se manifestent.

On peut voir la vidéo de l’incident sur le Facebook de Gilles Maillet et elle a déjà été partagé plus de 2500 fois sur les médias sociaux.