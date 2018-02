Maurice Henri présente Aquarelles sous la pluie à la Galerie Assomption

par

La Galerie Assomption accueille pour la deuxième fois, en janvier et février, une exposition de Maurice Henri, Aquarelles sous la pluie. Ce photographe de renommée internationale y présente une collection de 12 photographies en couleurs.

«Mon appareil photo est ma voix. Je tente d’harmoniser l’interaction entre la lumière et l’ombre», affirme Maurice Henri. C’est ainsi que Aquarelles sous la pluie présente une multitude de sujets sous la pluie, dans des couleurs variées. Ses photographies traduisent ce que lui inspire la pluie, ce qui lui permet de créer des photographies graphiques, grâce aux couleurs réfléchissantes que fait miroiter le temps pluvieux.

«La pluie génère une ambiance dramatique et inspire un état de méditation. J’ai voulu photographier le côté paisible et magique de la pluie en utilisant des couleurs contrastantes et sombres, afin de susciter un état de calme dans le chaos de la pluie et du vent», précise monsieur Henri.

Il souhaite ainsi donner l’occasion au visiteur de prendre un moment de réflexion, une pause, afin qu’il goûte une paix profonde et admire la beauté d’un paysage. «Mes photos ont le plus de succès, je crois, quand elles évoquent un sentiment d’émerveillement et de mystère. Je veux qu’elles donnent le sentiment de percevoir un monde caché que nous ne voyons pas normalement. Un tir direct de la caméra», estime-t-il

«Je crée par habitude. Je crée par nécessité. Je crée par désir. Mes images reflètent mes passions. Je vise à fusionner l’ambiance, l’émotion et la lumière. Car, à mon avis, ces éléments doivent converger afin de transmettre le sens de la photo», conclut monsieur Henri.

Maurice Henri est originaire de Moncton et y habite. Depuis 1988, il travaille à plein temps dans le domaine de la photographie. Il s’est engagé sur la scène mondiale, dans le cadre de l’organisme Caméras pour guérir qu’il a fondé et qui l’a amené en Afrique, en Colombie, à Haïti et dans les provinces canadiennes.

La Galerie Assomption expose des tableaux d’art contemporain, moderne ou populaire, à caractère historique ou folklorique, ainsi que des sculptures et des photographies d’artistes professionnels canadiens. Six expositions, de deux mois chacune, y sont présentées chaque année. Elle est située au 770, rue Main, à Moncton, au rez-de-chaussée de l’édifice Place de l’Assomption.