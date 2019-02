Mario Jean a hâte de rencontrer les gens à Dieppe

par

Normand A. Léger

L’humoriste et humaniste Mario Jean promet tout un spectacle le mardi 19 février à 19h30 au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Intitulé Aller de l’avant, le spectacle promet des rires aux grands éclats dans cette salle qui favorise le rapprochement entre l’artiste et le public.

«J’ai choisi comme titre Aller de l’avant pour décrire ma philosophie de la vie, a dit Mario Jean en interview avec le Moniteur Acadien. Malgré tout ce qui se passe dans la vie, on vieillit, on connait toute sorte d’événements, il faut aller de l’avant parce que c’est là que se trouve le bonheur.»

Le public en aura pour son argent avec Mario Jean, seul sur l’estrade pour environ une heure et 35 minutes. «Je veux faire plaisir aux gens dans la pièce, a ajouté l’humoriste qui performe devant un public depuis 28 ans. Je me présente comme une personne simple et proche du monde. Je ne suis pas une vedette et je n’aime pas le vedettariat. Je m’adresse aux gens de la salle et je traite avec simplicité de plusieurs sujets qui les touchent dans la vie. C’est du vrai et de la simplicité de la vie.»

Les sujets abordés, entre autres, sont l’intelligence, le vieillissement de Mario Jean, la télévision et la publicité, les enfants encore à la maison, la retraite et un numéro sur le consentement sexuel.

Il a décidé de partir en tournée parce que sa dernière datait de plus de trois ans passés. «J’aime me trouver sur scène parce que c’est mon bonheur. J’aime traiter où la société s’en va par pur bonheur. Mon spectacle est très bien accueilli jusqu’à présent. On termine le rodage et la réaction du public est très bonne. Mon objectif est de faire rire les gens et de les faire réfléchir en même temps.»

Mario Jean est fier de retourner à Dieppe pour son spectacle debout. Il a beaucoup apprécié la réaction de la foule lors de son dernier, il y a trois ans. «Les gens ont beaucoup ri et parfois je me demandais s’il y avait quelqu’un d’autre sur la scène pour les faire rire. On a eu tellement de plaisir et j’étais tellement heureux de les voir rire et apprécier l’humour. Les gens sont chaleureux et j’aime sortir des grandes salles de circuits pour aller rencontrer les gens chez-eux.»

Le meilleur de Mario Jean dans sa carrière est le fait de demeurer fidèle à soi-même. Il souligne qu’un artiste se doit de se renouveler et de laisser tomber des choses pour en apporter de nouvelles. Il a beaucoup parlé de personnages et de mode dans ses précédents spectacles et il évolue avec d’autres sujets d’intérêt.

«Je suis en très grande forme et j’ai hâte de vous rencontrer à Dieppe», a-t-il souligné en terminant. Les billets sont en vente au 506.854.ARTS (2787) ou sur le site web du CACD : https://centredes artsdieppe.ca.