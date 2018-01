Maria et Roger Léger, de la musique pour réchauffer les cœurs

par

Hélène Le Pennec

Quand on parle de musique on dit souvent qu’elle peut avoir des bienfaits apaisants et que certaines mélodies, certaines paroles peuvent résonner plus particulièrement selon notre histoire, nos chemins parcourus. Maria Léger, originaire de Grande-Digue et vivant à Moncton, est convaincue de cela. C’est pourquoi elle s’investit et ce depuis de nombreuses années dans la musique, par l’écriture et la composition de chants religieux.

Entourée de son mari Roger mais aussi de nombreux autres musiciens de sa paroisse «Notre Dame de la Paix» Maria sait rassembler et a ainsi pu réaliser la création d’un CD «Comme elle est belle ta lumière», composé de 24 chansons. Son livret se compose de chants religieux que Maria essaye de porter à travers le Nouveau-Brunswick, mais aussi au Québec. Maria est très investie dans sa communauté et dans sa paroisse et on peut sentir son envie de partager sa foi et sa passion pour la musique. Au-delà des aspects religieux, Maria explique que son souhait premier est de partager ses chants en espérant qu’ils puissent procurer du bien-être, du bonheur, un sentiment de paix. L’ensemble de son recueil a d’ailleurs été appuyé par l’archevêque de Moncton, Monseigneur Valéry Vienneau, qui, je cite, la félicite pour sa belle initiative et la remercie pour l’œuvre admirable qu’elle offre.

Il n’est pas simple de se faire une place dans les églises et d’apporter de nouveaux chants dans un contexte où le traditionnel tient une place importante. «Parce que je ne fais pas partie d’une communauté religieuse, c’est difficile de développer mon disque et de le faire accepter dans les églises, explique Maria. J’ai commencé en 1983 à faire de la musique, puis mes chants religieux me venaient à l’esprit. En 1993, un jeune prêtre qui est arrivé à notre paroisse m’a encouragée à le partager, puis en 1997 j’ai fait des nouveaux chants avec 12 personnes et le disque «Comme elle est belle ta lumière» est sorti en 2015», raconte Maria.

En seulement une année et demi le premier disque lancé par Maria et Roger était payé dans son intégralité «les gens sont curieux parce que je suis une personne de la place», raconte-t-elle. En 1989, la famille de Maria a vécu un drame avec un gros accident qui a eu lieu à Cormier Village. Ils ont traversé une épreuve terrible avec le décès d’un de leurs enfants, Martin. Mais, femme forte et portée par ses convictions religieuses Maria a, de cette épreuve, créé avec son mari Roger une chanson en hommage à leur enfant «Croire en la vie». «Dans la vie ce ne sont pas les choses qui coutent cher qui sont importantes, mais ce sont les choses que tu as». Par ces mots Maria souhaite partager son goût pour la vie et sa passion pour la musique, tout autant que sa foi. Son objectif premier, toucher des cœurs, et comme elle aime le dire avec sa force de conviction elle continuera de partager ses chants autant qu’elle le peut. Maria et Roger ont ainsi développé trois disques jusqu’à date, «Comme elle est belle ta lumière» composé de 24 chants, «Croire en la Vie» en hommage à leur enfant ainsi que «Fleurir là où la vie nous amène», qui est un témoignage de la vie de Maria entrecoupé de ses chansons.

Alors si son histoire vous touche et que vous souhaitez avoir plus d’informations sur les disques de Maria ou vous les procurer, vous pouvez la contacter à maria.leger79@gmail.com.