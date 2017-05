Marcheton de la Conférence Mère Teresa

par

«L’aide aux personnes dans le besoin est particulièrement appréciée quand elle est donnée à leur domicile, ce qui permet de les écouter et de discerner leurs réels besoins», disent Thérèse Caissie et Auréa Cormier, respectivement présidente et secrétaire de la Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul de Moncton. Pour ce faire, toutefois, il faut recueillir des fonds pour combler leurs demandes les plus pressantes.

Le 13 mai, il y aura un Marcheton au centre-ville de Moncton dont les objectifs sont de recueillir de l’agent qui servira à aider des personnes en situation de pauvreté; de montrer de l’appréciation à une douzaine d’organismes de Moncton qui viennent déjà en aide aux pauvres et de sensibiliser le public et l’informer où diriger les personnes dans le besoin qui font des demandes.

Depuis quinze mois, un nouveau groupe de la Société Saint-Vincent de Paul a été créé à Moncton, sous le parrainage de l’Atelier Seconde Chance. Il a pris le nom de «Conférence Mère Teresa». Le rôle essentiel de ses membres bénévoles est d’aller, deux à deux, au domicile de personnes dans le besoin pour leur rendre visite dans le but de les aider. Plus de 150 personnes ont déjà bénéficié de leurs services : nourriture, vêtements, une variété de meubles et d’électroménagers, etc. Pour continuer ce service, nous avons besoin de fonds.

Le Marcheton débutera à 14h devant la Maison Nazareth au 14, rue Clark et se poursuivra le long des rues du centre-ville pour s’arrêter devant les édifices d’une douzaine d’organisations: soupes populaires, divers groupes d’appui aux moins nantis et organismes militant pour la justice sociale. Le parcours de la marche est de 2,9 km. Le lieu du rassemblement final sera à la Maison Nazareth où un léger goûter sera servi. Pour se faire parrainer, téléphoner au 863-5171 ou 854-0675.

Pour plus d’information, on peut communiquer avec Thérèse Caissie, présidente, 863-5172 ou Auréa Cormier, secrétaire, 854-0675.

La Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul est un organisme qui dessert les personnes dans le besoin de la région de Moncton. La douzaine de bénévoles faisant parte du groupe vont à domicile, comme le faisait Saint Vincent de Paul, pour établir un contact personnel avec les personnes moins nanties et pour les aider. La ville de Moncton lui a accordé une subvention communautaire pour la qualité de vie. Le numéro pour obtenir de l’aide est (506) 853-5191.