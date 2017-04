Marcher pour l’autisme

par

Hélène Le Pennec

La deuxième marche annuelle pour l’autisme avait lieu samedi dernier à Moncton. Cette marche, organisée par le Centre de ressources sur l’autisme, se déroulait la veille de la Journée Mondiale de la sensibilisation à l’autisme.

La couleur dominante, le bleu, était de mise. On pouvait ainsi distinguer ce matin là, en avant de l’église un grand nombre de personnes, enfants et adultes portant un chandail bleu, couleur symbolique tout comme la pièce de puzzle, pour la sensibilisation à l’autisme. Sur ces chandails on pouvait y lire en avant «I support autism/J’appuie l’autisme» avec le symbole de l’arbre en pièces de casse-tête, et, en arrière était inscrit le nom des «teams» en soutien à des enfants, jeunes, adultes, atteints d’un trouble autistique.

La communauté s’est rassemblée massivement autour de cet événement visant à sensibiliser la population. Environ 700 personnes, d’après les organisateurs, se sont regroupés afin de marcher ensemble depuis l’église Wesleyan jusqu’au Parc du Centenaire. On pouvait ainsi retrouver de nombreuses familles, groupes de personnes de différentes écoles des municipalités environnantes comme l’école Sainte Thérèse présente avec la mascotte de l’école (une girafe) ou encore des personnes de la Ville de Shédiac.

Le maire de Shédiac, Jacques LeBlanc était présent à la marche, la ville étant commanditaire de l’événement, «on appuie les jeunes et les familles», de dire Jacques LeBlanc. Le maire de Shédiac était accompagné de plusieurs personnes de la ville, dont Daniel et Mélanie Roy, parents d’Alex et Zackary. «Moi j’ai huit ans et je vais à MFB», nous dit Zackary, jeune garçon atteint d’un trouble du spectre de l’autisme.

Incroyable de voir cet élan de soutien autour du Centre de ressources sur l’autisme. Cet événement a ainsi rassemblé cette année beaucoup plus de personnes que l’année dernière ce pourquoi le lieu de rencontre avait été modifié afin de pouvoir accueillir un maximum de marcheurs en toute sécurité.

Si vous souhaitez faire un don au Centre de ressources sur l’autisme, vous pouvez communiquer avec eux par courriel à autismresource centre@gmail.com.