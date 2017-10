Marche un mille dans ses souliers recueille 47 482,35$

par

La cinquième édition de Marche un mille dans ses souliers a permis de recueillir la somme de 47 482,35$ pour le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Au cours de l’activité, vendredi dernier, on comptait 126 participants, dont 15 élèves et deux enseignants de l’école Mgr-François-Bourgeois et sept élèves de l’école Louis-J.-Robichaud.

Les participants ont marché en talons hauts rouge, le long de la rue Main à Shédiac, afin de symboliquement démontrer leur intolérance pour la violence. Les fonds aideront le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et son projet de financement de construction d’un centre d’hébergement pour femmes et enfants de la région Beauséjour pour les victimes de violence.

Cette nouvelle installation accueillera le Centre de ressources et de crises familiales existant ainsi qu’un nouveau centre d’hébergement, en plus d’une expansion du programme Maison de l’Espoir offrant des appartements de deuxième étape à loyer subventionné. Cette nouvelle installation sera située en plein cœur du Centreville de Shédiac afin d’assurer que les victimes peuvent garder et regagner leur indépendance pendant qu’elles sont au Centre.