Marché de Noël réussi à Memramcook

Un grand nombre de gens du Sud-est se sont rendus au 2e Marché de Noël de la Société historique de la Vallée de Memramcook, samedi dernier. C’était l’occasion de lancer la saison des fêtes et de faire l’achat de décorations de Noël et de produits d’artisanat de toutes sortes. Plus d’une trentaine d’artisans étaient sur place. On a aussi pu entendre la Chorale de l’école Abbey-Landry ainsi que le Père Emery Brien.

Bien entendu Père Noël et Mère Noël étaient sur place pour se faire photographier avec les enfants.

Le Centre de pédiatrie sociale du Sud-est y tenait un encan silencieux, une première activité de collecte de fonds pour l’organisme basé à Memramcook.