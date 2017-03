Marche de mobilisation et de sensibilisation pour le syndrome «Gilles de la Tourette»

par

Hélène Le Pennec

Le dimanche 26 mars 2017 aura lieu la «Neuvième marche annuelle pour Tourette», qui débutera à 14h au départ de la Piste Millénaire à Shédiac en soutien à Tourette Canada et sa collecte de fonds annuelle.

À cette occasion, nous avons eu le plaisir de rencontrer Robert et Judy Pert, deux personnes très impliquées dans la fondation Tourette Canada. Et pour eux cette maladie les touche particulièrement puisque, tout comme son grand-père et son père, Robert est atteint de ce syndrome ainsi que leurs trois enfants (deux fils et une fille).

En arrière de sa carte d’affaire on peut lire inscrit en anglais «J’ai le syndrome Tourette, mouvements, sons et mots que je ne peux contrôler, je suis désolé si cela vous dérange, cela me dérange encore plus». Mais qu’est ce que ce syndrome exactement? C’est un trouble neurologique qui présente des tics moteurs ou vocaux multiples qui surviennent à de nombreuses reprises durant la journée, à tous les jours ou presque mais qui n’affecte pas la longévité. Ces tics dits «involontaires» sont souvent maitrisés par les personnes atteintes de SGT (Syndrome Gille de la Tourette), notamment à l’âge adulte, mais cette maîtrise n’est que d’une durée limitée.

Il est souvent difficile de vivre au quotidien avec cette maladie, pas tant à cause des symptômes en eux-mêmes que du regard des gens. En effet certains symptômes sont souvent mal interprétés par l’entourage qui ne comprend que peu l’étendue du syndrome et n’est que finalement peu informé. C’est pour cela que Robert et Judy s’impliquent depuis de nombreuses années au sein de la fondation Tourette Canada, Robert en a d’ailleurs été président de la société du Nouveau-Brunswick. «Jeune je frappais sur mon pupitre et je claquais des dents à l’école, et au début les enseignants pointaient un problème de comportement, puis, nous pensions que l’origine était liée à une fièvre encéphalique que j’avais eu enfant», explique t-il. Ce n’est qu’en 1988 que son diagnostique a été posé par un médecin à New York, qui après près de 3h d’observation de ses symptômes a été capable de présenter à Robert le syndrome Gilles de la Tourette et lui conseiller de contacter la fondation Tourette Canada. Avant cela Robert avait rencontré cinq neurologues au Nouveau-Brunswick mais aucun n’avait vraiment pris le temps d’observer, la simple observation du patient étant primordiale dans la pose de diagnostique de cette maladie.

De plus, le SGT n’est malheureusement diagnostiqué que très tard chez les enfants puisque «il faut compter une moyenne de quatre années, à partir de la première année d’école, pour que cette maladie soit diagnostiquée», explique Robert «et c’est ce que je souhaite éviter et changer en informant et outillant les enseignants», rajoute t-il. «Ce qui est essentiel dans cette maladie c’est le soutien de son entourage, de sa famille, ses amis, ses collègues», raconte-t-il, «si l’on se sent entouré et compris il est beaucoup plus facile de vivre avec ce syndrome». Robert a ainsi travaillé pendant quatorze années comme comptable et ses enfants ont tous des emplois avec de grosses responsabilités. Vivre avec le SGT ne veut pas dire vivre en dehors de la société, au contraire, mais l’essentiel et de faire comprendre et d’informer sur ce syndrome. Beaucoup se sentent rejetés par la société et on dénombre d’ailleurs un taux de 20% de suicide chez les personnes atteintes de cette maladie, «il est parfois difficile de se sentir compris et beaucoup se découragent», explique Robert.

L’objectif principal de Robert et Judy Pert via la fondation Tourette Canada est donc de sensibiliser et d’éduquer les personnels enseignants et éducateurs en leur proposant des outils pour détecter la maladie plus tôt chez les jeunes. «Souvent le manque d’informations empêche les enseignants de pouvoir aider certains enfants atteints de ce syndrome et ces enfants se sentent ainsi abandonnés et incompris, c’est ce que nous voulons éviter», rajoutent-ils ensemble. Tous les deux sont souvent intervenus avec leurs propres enfants dans les écoles afin de renseigner le personnel enseignant. «Nos enfants sont fiers de leur papa», dit Judy.

Nous vous invitons ainsi à soutenir la fondation Tou-rette Canada en vous rendant à la marche organisée le dimanche 26 mars à 14h à la Piste Millénaire en arrière de la Coop à Shédiac autour de Robert et Judy Pert!

Robert est d’ailleurs disponible pour toutes vos questions au 532-6452. Pour faire des dons ou vous impliquer dans la fondation consultez www.tourette.ca/trek.