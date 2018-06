Marché au parc de Shédiac    Des solutions temporaires proposées

par

Gilles Haché

Les trois points en litige entre la Ville de Shédiac et les promoteurs du Marché au parc de Shédiac soit Stepping Stone Production sont en voie d’être réglés a-t-on appris lors de la réunion régulière du conseil municipal de la Ville de Shédiac lundi soir. Les demandes que le promoteur avait faites nécessitaient des investissements de la part de la ville, mais qui n’étaient pas au budget.

Le promoteur propose des solutions temporaires pour deux des trois points, soit le problème d’eau chaude qui pourrait être solutionné avec l’ajout d’un chauffage au propane et celui de la demande d’électricité qui pourrait être réglé par l’ajout de génératrices au besoin.

Pour le troisième point, celui de ne pas circuler sur les pavés, la ville est prête à mettre à la disposition des marchands un véhicule plus léger avec remorque pour que ceux-ci puissent apporter leurs équipements à leur kiosque.

Pour le maire Jacques LeBlanc, «nous avons mandaté l’administration d’en arriver à une entente avec le promoteur. Notre proposition répond en partie au problème de circulation sur le pavé uni installé dans le parc. Nous sommes convaincus qu’il y aura un marché dimanche prochain, soit le 3 juin. Le marché du dimanche est très apprécié par la population de Shédiac et de la région.»

La Ville de Shédiac a une nouvelle maire suppléante en la personne de Patricia Bourque-Chevarie. Elle sera en poste pour les deux prochaines années.

Le maire LeBlanc en a profité également pour attribuer les différents comités aux conseillers et conseillères.

La municipalité a procédé à l’embauche à temps plein d’un agent d’exécution des arrêtés municipaux en la personne de Martin Ruest. M. Ruest entrera en fonction le 4 juin prochain.

La prochaine réunion régulière aura lieu le 25 juin à 19h.

Dernière heure…

Le Marché du dimanche aura de nouveaux gestionnaires

Shediac, N.-B. – C’est avec regret que nous apprenons que l’entreprise Stepping Stone Productions Inc. a décidé de mettre fin à son contrat avec la Ville de Shediac pour l’organisation du Marché du dimanche dans le Parc Pascal-Poirier après 9 années de collaboration. Depuis les rénovations majeures entreprises au Parc Pascal-Poirier en 2016, les besoins de Stepping Stone Productions et la vision de la ville et des citoyens n’étaient plus compatibles, ce qui rendait les négociations difficiles entre les deux parties.

La Ville de Shediac désire reconnaître l’excellent travail effectué par toute l’équipe de Stepping Stone Productions Inc. et nous désirons les remercier de leur grande implication dans l’organisation du Marché du dimanche de Shediac.

La Ville va donc immédiatement entreprendre des démarches pour assurer la transition afin d’organiser un Marché du dimanche pour la saison 2018, et ce, dès le mois de juin. Le conseil municipal et l’administration de la Ville feront tous les efforts pour mettre sur pied un marché qui saura répondre aux attentes des milliers de visiteurs qui se dirigent chaque année à Shediac afin de participer à tous les événements et activités que la ville organise.

Une date d’ouverture du Marché du dimanche sera annoncée très prochainement et nous invitons tout particulier ou toute entreprise qui désire se joindre au Marché pour la saison 2018 de communiquer immédiatement avec le directeur de la Vie communautaire de la Ville de Shediac, M. Denis LeBlanc, au (506) 531-2237.