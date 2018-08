Marcel Doiron est le candidat progressiste-conservateur dans Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé

par

Marcel Doiron a été choisi comme candidat du Parti progressiste-conservateur pour représenter la circonscription de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé lors des prochaines élections provinciales.

Marcel Doiron est né à Cap-Pelé et demeure maintenant à Grand-Barachois.

Dans son discours d’acceptation, M. Doiron a mentionné qu’il connait très bien Cap-Pelé; il y a demeuré et a exploité une compagnie. Cela fait partie de la région qu’il veut représenter. Il est né et a grandi à Cap-Pelé.

Il exploite actuellement une compagnie à Grand-Barachois et il fut préposé aux soins aux patients à la Villa Providence pendant 21 ans.

Il connait bien la jeunesse pour avoir été instructeur de Taekwondo.

M. Doiron désire travailler fort pour conserver le statut de la Villa Providence et empêcher qu’elle devienne étrangère. «Ça nous appartient, en parlant de la Villa, dit-il. On ne peut pas perdre cette institution.»

Le chef du parti PC, Blaine Higgs a déclaré qu’il voulait avoir Marcel Doiron dans son équipe à Fredericton après les élections. M Higgs dit de M. Doiron, «qu’il est jeune, ambitieux et connait bien la région. Marcel est bilingue, connait le secteur privé et public et il est un atout», d’ajouter M. Higgs.

Marcel Doiron a hâte de rencontrer les citoyens durant la campagne. Il demeure à Grand-Barachois avec sa conjointe Christine Arseneau et leurs quatre enfants.