Marc Landry est le nouveau directeur général de la Ville de Moncton

par

Le conseil municipal a confirmé mercredi dernier l’embauche de Marc Landry à titre de directeur général de la municipalité, il entrera en fonction le 18 avril prochain.

Marc Landry occupe présentement le poste de directeur général de la Ville de Beaumont, en Alberta, depuis janvier 2008. Beaumont est située dans la région de la capitale, Edmonton, et se place actuellement au 7e rang pour ce qui est de la croissance la plus rapide au Canada. Avant de s’établir en Alberta, M. Landry a occupé le poste de directeur général de la municipalité de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, pendant une période de cinq ans et demi. Lorsqu’il a entrepris ce rôle, il était la plus jeune personne à occuper un poste de directeur municipal au Canada.

Originaire de Moncton, Marc Landry a fait ses études et a participé à une variété d’activités locales dans les collectivités de Moncton, Dieppe et Riverview. Il est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Moncton. Il a également terminé avec succès le Seniors Executive Institute Program à l’Université de la Virginie.

Par ailleurs, il a été sélectionné parmi 230 Canadiens pour participer à la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership, et a terminé avec succès le programme International City/County Management Association (ICMA) Leadership Program. M. Landry siège actuellement au conseil d’administration de l’ICMA en tant que l’un des vice-présidents internationaux, représentant tous les directeurs municipaux du Canada. Il est également le 2e vice-président de l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM).