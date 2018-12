Marc Boudreau pour conseiller général à Memramcook

par

Marc Boudreau est candidat pour le poste de conseiller général à Memramcook, en vue des élections complémentaires du 10 décembre prochain.

Il travaille présentement comme directeur au Domaine La Vallée de Memramcook Inc. et il a plus de 15 ans d’expérience en gestion.

«Je suis persuadé qu’une communauté solide s’occupe de tous ses habitants : des nouveau-nés aux ainé.e.s, dit-il. Je crois fermement que nous devons travailler parallèlement avec les garderies, le Centre de pédiatrie sociale, le milieu scolaire, le futur centre communautaire et ses organismes, les entreprises locales et les foyers de soins. Cette approche permettra de leur offrir d’excellents services et par conséquent, une meilleure qualité de vie», de poursuivre M. Boudreau.

Boudreau est également engagé auprès de sa communauté, autant avec les jeunes qu’avec les aîné.e.s.

Marc est diplômé de La Cité Collégiale à Ottawa. Il considère la communication comme étant le pilier de la communauté. Il est à l’écoute des citoyens et il tente de trouver des solutions viables pour l’ensemble de la collectivité.

Originaires de Memramcook, Marc et son épouse Christine sont les parents de deux enfants, Mathieu et Miguelle.

On peut le rejoindre par courriel à : mpboudreau@ hotmail.ca ou au 381-3260.