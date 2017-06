Marathon Pépère Boîte à lunch, Une course pour une bonne cause

par

En guise de remerciement pour tous les fonds amassés par Ronald Cormier (plus connu sous le nom de Pépère Boîte à lunch), les élèves de l’école Grande-Digue ont décidé d’organiser le Marathon Pépère Boîte à lunch en son honneur. Cette course, qui aura lieu le 13 juin, de Cap-Pelé à Grande-Digue, permettra non seulement d’encourager les jeunes à être actifs (des relais de 5 – 8km seront planifiés avec M. Cormier tout le long du trajet), mais aussi d’encou- rager la communauté à donner à leur tour pour venir en aide au Vestiaire St-Joseph de Shédiac.

L’objectif de Ron, avec l’aide des Chevaliers de Colomb de Grande-Digue, était d’amasser des fonds pour défrayer les repas des élèves de l’école Grande-Digue qui n’ont pas les moyens de le faire. Monsieur Cormier recueille ces fonds en faisant de la publicité lors de ses courses et marathons un peu partout dans la province et même ailleurs, y compris le Marathon de New York et le célèbre Marathon de Boston. Jusqu’à date, Pépère Boîte à lunch a déjà remis au-delà de 7500$ à l’école.

Partenariats créés avec des entreprises, des écoles et des

organismes de la région

Des entreprises, des écoles et des organismes qui se trouvent aux abords du parcours ont été approchés dans le but de former des partenariats. Ceux-ci auront le mandat d’encourager leurs employés à récolter de la nourriture non périssable afin de regarnir la banque du Vestiaire Saint-Joseph. En gros, on leur a fourni des bacs, et ils auront le rôle de les remplir. Ces partenariats ne leur coûteront rien (autre que le coût du bac), c’est tout simplement un geste qu’ils feront pour appuyer cette course. Lors de la journée du 13 juin, les coureurs passeront aux entreprises tout au long de la course pour ramasser les bacs et une photo officielle sera prise (pour fin de publicité).

Section ouverte au public

Pour ceux et celles qui seraient intéressés d’y participer, il y aura une section ouverte au public pendant l’heure du dîner à Shédiac. L’inscription aura lieu au Parc provincial de la plage Parlee (en face du cinéparc Neptune) à partir de 11h30, puis à 12h, les gens partiront en groupe pour se rendre jusqu’au Gros homard. Le coût d’inscription est, vous l’avez deviné, un sac de nourriture non périssable.

Vous pouvez suivre le groupe sur leur page Facebook MARATHON PÉPÈRE BOÎTE À LUNCH pour d’autres détails de la course, y compris l’itinéraire de la journée, l’accueil prévu à l’école Grande-Digue ainsi que la liste de partenaires. Vous pouvez aussi communiquer avec Rhéal Hébert au (506) 531-7827 ou par courriel à Rheal.Hebert@nbed.nb.ca si vous désirez obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette campagne.