Marathon Pépère Boîte à lunch Une course pour une bonne cause… ramasser de la nourriture pour le Vestiaire St-Joseph de Shédiac!

En guise de remerciement pour tous les fonds amassés par Ronald Cormier (plus connu sous le nom de Pépère Boîte à lunch), les élèves de l’école Grande-Digue ont décidé d’organiser le Marathon Pépère Boîte à lunch en son honneur. Cette course a eu lieu le 13 juin, de Cap-Pelé à Grande-Digue, permettant non seulement d’encourager les jeunes à être actifs (des relais de 5 – 8km seront planifiés avec M. Cormier tout le long du trajet), mais aussi d’encou- rager la communauté à donner à leur tour pour venir en aide au Vestiaire St-Joseph de Shédiac.

L’objectif de Ron, avec l’aide des Chevaliers de Colomb de Grande-Digue, était d’amasser des fonds pour défrayer les repas des élèves de l’école Grande-Digue qui n’ont pas les moyens de le faire. Monsieur Cormier Pépère Boîte à lunch a déclaré qu’il avait amassé 10 000$ lors de son passage au gros Homard de Shédiac.

En plus des élèves de l’école, quelques participants du public se sont joints au groupe pour traverser la Ville de Shédiac.