Mairesses et maires d’un jour dans le Sud-est

(CL) –Pour une deuxième année, les municipalités du Sud-est participaient à l’initiative «Maire d’un jour» de RDÉE Nouveau-Brunswick. Cette initiative a pour but de permettre aux élèves de la 7e année et de la 8e année d’exprimer leurs idées en lien avec leur communauté en rédigeant une rédaction écrite dans le cadre du cours de français, de ce dont ils rêvent pour leur communauté ou les améliorations qu’ils apporteraient à leur municipalité.

Les jeunes ont eu l’occasion de passer la journée de vendredi dernier avec le maire de leur municipalité, de rencontrer les employé.e.s et de visiter les installations municipales. Ils ont ainsi le privilège de découvrir dans l’espace d’une journée, en quoi consiste le travail de maire. Tous les participant.e.s au programme «Maire d’un jour» ont été invités à l’édifice municipal du Village de Cap-Pelé pour les discours, la remise des certificats et un dîner. En tout, neuf jeunes élu.e.s maires de Shédiac, Dieppe, Moncton, Beaubassin-est, Cap-Pelé et Memramcook ont participé à cette activité.

Bravo à tous ces jeunes de s’intéresser au monde municipal.

Beaubassin-est

Janie Ouellette, élève de la 6e année dans la classe de Mme Kelly, a été invitée à remplir le rôle de mairesse pour la municipalité de Beaubassin-Est. Tout comme son frère l’an dernier, Janie a été invitée à débuter sa journée en étant invitée à monter à bord du camion de pompier.

Elle s’est rendue à la caserne de pompier accompagnée du maire, Ronnie Duguay, ainsi que la gestionnaire de services, Charline Landry. Elle a pu visiter la caserne et en apprendre davantage sur la routine des pompiers. Par la suite, elle a eu la chance de se rendre aux bureaux de la mairie de Beaubassin-est où elle a pu rencontrer les employés de la municipalité et discuter avec eux de la communauté. On lui a alors fait la remise de sa plaque en tant que mairesse d’un jour.

Comme projet, Janie proposait l’installation d’un passage pour piétons aux routes 133 et 134 afin de faciliter le passage des élèves voulant se rendre à l’école de façon sécuritaire. Son projet a été apporté au conseil de Beaubassin-est.

Cap-Pelé

Le maire Serge Léger a eu le privilège de passer la journée de vendredi avec la future mairesse de Cap-Pelé, Renelle LeBlanc, élève de l’école Donat-Robichaud, dans le cadre de l’initiative maire d’un jour de RDÉE Nouveau-Brunswick.

Memramcook

Phoebe Druesedau, élève de la 8e année de l’école Abbey-Landry, a été choisie pour vivre une journée avec le maire Michel Gaudet et les employé.e.s du Village de Memramcook.

Shédiac

Liam Doucet, de l’école Mgr-François-Bourgeois de Shédiac et Julie Aubé, de l’école Grande-Digue ont eu l’occasion de mieux comprendre le rôle d’un maire, puisqu’ils ont eu la chance unique d’accompagner le maire de Shédiac, Roger Caissie, pour une journée, et ce, afin de vivre l’expérience en tout point semblable à celle que vit habituellement l’élu.