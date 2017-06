L’UPM tient à remettre les pendules à l’heure à propos des prix de homard

par

L’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) est déçue du message véhiculé par les poissonneries et les industriels à propos des prix du homard en 2017. Pourtant, l’an dernier les prix du homard à la fin mai 2016 étaient supérieurs de 50¢ la livre aux pêcheurs. Actuellement, les prix offerts aux pêcheurs sont de 6.00$ et 6.50$ la livre. Du 2 au 8 juin 2016, le prix était 6.50$ (conserve) et 7$ (marché) et du 9 au 19 juin, 6,75$ (conserve) et 7,25$ (marché).

Rappelons-nous que ces prix sont arbitrairement décidés par les acheteurs depuis le milieu des années 80. Aucune négociation collective ne prend place entre acheteurs et pêcheurs. Il en est ainsi parce que les acheteurs ne sont pas regroupés et qu’ils ne voient aucun avantage à négocier les prix collectivement.

L’Union des pêcheurs des Maritimes croit que les poissonneries, tout comme les chaines de restauration rapides, n’ont pas su s’ajuster à la réalité actuelle des marchés. Les marchés étrangers qui consomment au delà de 95% des homards capturés et transformés se font concurrence pour ce précieux crustacé.

L’ouverture des marchés asiatiques, jumelée à une forte demande des améri- cains, pour des produits du homard transformé et vivant font en sorte que nos homards capturés en Atlantique s’écoulent très bien et cela à très bon prix.

De plus, le fait que nos industriels reçoivent actuellement un boni de 33% à l’échange fait en sorte que l’industrie en générale se porte très bien. Par contre, si on enlève ce 33% de boni, les prix du homard payé au quai se transigerait aux alentours de 4.00$ la livre ce qui est nettement inférieur aux prix obtenus au début des années 80 si l’on tient compte de l’inflation.

Cette faiblesse du dollar est bonne pour nos produits naturels qui sont exportés partout dans le monde, mais d’avantage aux États-Unis, car la vaste majorité d’homard capturé long des côtes du Nouveau Brunswick et de la région du Golfe de la Nouvelle-Écosse sont habituellement destinés à la transformation.

L’UPM veut donc non seulement remettre les pendules à l’heure au sujet des prix du homard mais tient aussi à encourager les Maritimes à consommer nos produits locaux qui sont de par leur fraicheur toujours considérés comme une aubaine si l’on se compare aux autres régions de l’Amérique du Nord, qui souvent se contente de produits congelés à un prix trois fois plus grand que ce que l’on paie ici pour un produit de qualité supérieure.

Les chaines de restauration rapides semblent avoir compris que le homard n’est pas une commodité. Ils ne sont pas en mesure d’offrir la chaire de homard dans leurs guédilles (Lobster roll) à un bas prix, tel qu’ils le font avec leurs autres produits.