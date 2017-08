L’UPM est préoccupée par le prix annoncé aux pêcheurs de homard

par

Les premiers contacts avec les transformateurs et acheteurs de la zone 25 inquiètent l’UPM. Certains nous affirment que les prix offerts sont aussi bas que 4,25$ pour le homard de conserve et 4,75$ pour le homard de catégorie marché ce qui représente 2$ de moins que les prix payés dans la zone 23 au NB et la zone 24 à l’Ile au printemps dernier.

Le dollar canadien se négocie actuellement aux alentours de 79$ et est tou- jours faible, vis-à-vis la devise américaine. Pourtant ce printemps le dollar s’échangeait dans une fourchette de 73 à 75 cents. L’UPM s’explique mal comment un différentiel de quatre sous peut faire bais-ser si drastiquement le prix offert de 2$ la livre compa- rativement à ce qui se payait aux pêcheurs du printemps. Qui plus est, nos pêcheurs pêchent actuellement un homard de 75 mm, compa- rativement à 73 mm en 2016. Depuis 2012, les transformateurs nous affirment qu’un homard de plus grande taille est plus facile à transformer et leur est moins coûteux. En guise de récompense pour les efforts faits pour nos membres pour amener à la côte un homard de meilleure qualité avec un taux de rendement supérieur, les transformateurs ne trouvent rien d’autre à offrir qu’un prix dérisoire de 4,25$.

Ce prix offert est tout à fait inacceptable et des correctifs doivent être apportés immédiatement, si les transformateurs veulent être pris au sérieux par les pêcheurs. Nos pêcheurs s’attendent à de meilleurs prix, lorsqu’ils recevront leurs paiements pour leurs prises.