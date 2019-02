Lundi soir à Shédiac Des plans modifiés d’un camping seront présentés au public

par

(CL) – La paroisse anglicane de Shédiac et les promoteurs d’un éventuel terrain de camping vont proposer une version modifiée de leurs plans, lundi prochain, au Centre multifonctionnel de Shédiac.

Le groupe Shediac Camping Ltd a l’intention de créer un terrain de camping qui aurait des sites avec services, une buanderie, un magasin d’épicerie, une piscine, un splash pad, un parc à chiens, et d’autres équipements. Il serait aménagé à Shédiac sur un terrain d’environ 63 acres loué de la paroisse, délimité par la rue Main au sud, la route de Pointe-du-Chêne à l’ouest, le chemin d’accès à la plage Parlee à l’est et un sentier pédestre sur la rive sud.

On se souviendra que le terrain de camping devait au départ compter de 600 à 700 sites dans les plans, mais un document en date du 1er février indique qu’il aurait été révisé à environ 530 sites.

Le public pourra prendre connaissance des résultats des études d’environnement supplémentaires demandées lors de l’examen de l’étude d’impact.

La séance portes ouvertes aura lieu de 18h à 21h, le lundi 25 février et serait remise au 11 mars en cas de mauvaise température.