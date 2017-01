par

Pour la première fois depuis qu’il a été élu à la mairie du Village de Memramcook, Michel Gaudet semble voir une lueur d’espoir dans le dossier de l’Institut de Memramcook. Lors de la réunion ordinaire du conseil municipal du lundi 16 janvier, le maire Gaudet a fait état des récents développements dans le dossier.

Le mardi 10 janvier, près de 70 personnes représentant des organismes de la Vallée de Memramcook ont rencontré Bernard LeBlanc, député provincial de la circonscription de Memramcook-Tantramar; Victor Boudreau, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, et Jacques Pinet, sous-ministre provincial au Conseil de l’emploi.

Au terme de la rencontre qui avait pour but d’exprimer un sentiment d’urgence d’agir dans ce dossier, il a été convenu que M. Pinet agira comme agent de liaison entre les différents partenaires dans le dossier. «À quelques jours du dépôt du budget provincial, le 31 janvier, je peux dire que je me sens un peu plus optimiste, souligne le maire Gaudet. Les représentants de la province ont aussi réaffirmé leur engagement dans ce dossier. C’est encourageant.»

Par ailleurs, le conseil municipal a rappelé la tenue du carnaval de Memramcook qui aura lieu du 11 au 19 février, comprenant une panoplie d’activités sportives, sociales et culturelles. Parmi les activités phares du carnaval, mentionnons la cérémonie d’intronisation au Mur de la renommée sportive qui aura lieu le 19 février. La programmation complète sera publiée sur le site Web de la municipalité dans les prochains jours.