Louise Imbeault recevra l’Ordre du Nouveau-Brunswick de 2018

Louise Imbeault, de Moncton, est l’une des dix récipiendaires de l’Ordre du Nouveau-Brunswick de 2018, annoncés lundi dans le cadre de la célébration officielle de la fête du Nouveau-Brunswick, à Fredericton. On la reconnaîtra pour son rôle déterminant dans la vie sociale et culturelle du Nouveau-Brunswick grâce à sa contribution au secteur des médias et des communications et à la communauté acadienne.

«Bien que nous ayons de nombreuses raisons d’être fiers au Nouveau-Brunswick, c’est réellement notre population qui fait de notre province un endroit spécial», a déclaré le premier ministre, Brian Gallant. «Félicitations à toutes les personnes qui ont été nommées à l’Ordre du Nouveau-Brunswick. Grâce à leur travail acharné, à leur dévouement et à leur leadership, elles inspirent d’autres personnes et elles ont aidé à faire du Nouveau-Brunswick le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille.»

Les autres récipiendaires sont : Charles Bernard, Balmoral; Roberta Dugas, Caraquet; Gaëtan Lanteigne, Haut-Sheila; James Lockyer, Moncton; Judy Astle, Boiestown; Walter Learning, Fredericton; Rebecca Schofield (à titre posthume), Riverview; F. Eileen Wallace, Fredericton et Ed et Eke van Oorschot, de Black River.

L’Ordre du Nouveau-Brunswick a été établi en l’an 2000 pour rendre hommage aux personnes qui ont fait preuve d’excellence et qui se sont distinguées par leurs réalisations dans leur domaine. Depuis 2002, plus de 160 personnes éminentes ont été intronisées à l’ordre en reconnaissance de leur dévouement et des services qu’elles ont rendus à la province, à sa population et à ses communautés.

L’ordre sera officiellement remis aux nouveaux membres au cours d’une cérémonie qui se tiendra à la Résidence du gouverneur à l’automne.