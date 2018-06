Loud lance la nouvelle saison du Centre des arts et de la culture de Dieppe

par

La saison de programmation du Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) a été lancée le 19 juin. Son grand coup d’envoi sera la troisième édition des festivités de La Saint-Jean à Dieppe le dimanche 24 juin avec, entre autres, un concert gratuit du rappeur Loud, avec Clay and Friends en première partie sur la Place 1604 à Dieppe.

«C’est une belle grosse semaine au CACD! Le bureau du Québec tient sa cérémonie protocolaire, sur invitation, de la Saint-Jean-Baptiste et la remise des prix Acadie-Québec ici le jeudi 21 juin. Nous venons de dévoiler les artistes, les spectacles, les cours et les activités à l’horaire jusqu’à présent pour 2018-2019. D’autres s’ajouteront bien sûr au cours de l’année. Le dimanche 24 juin sera aussi un événement francophone et francophile à ne pas manquer», explique le directeur général du CACD.

Les activités de la Saint-Jean-Baptiste le dimanche 24 juin sont gratuites et familiales. De 10h à 11h, un atelier de peinture pour parents et enfants de 4 à 7 ans seront offerts par Andy Demaret. L’artiste donnera aussi un atelier en Estampe (linogravure) de 13h à 14h pour les jeunes de 8 à 13 ans, aussi au CACD. Des jeux gonflables, des jeux de pelouse et des camions-restaurants, ainsi qu’un service de rafraichissements seront sur la Place 1604 de Dieppe de 11h à 17h. Loud et Clay and Friends prendront la scène de 14h à 17h.

Le CACD s’associe encore une fois à l’organisme La Récolte de Chez Nous pour présenter le Festival de la Récolte du 21 au 23 septembre 2018. Parmi les artistes, le CACD y présente Kevin Parent le 22 septembre et le conteur Madelinot Cédrik Landry le 23 septembre.

En humour, Jean-Claude Gélinas, celui qu’on connait pour son personnage Réjean de Terrebonne, sera à La Caserne le 19 octobre 2018 avec son nouveau spectacle Tout ou rien. Le 17 janvier 2019, Jass-Sainte à la camp, débarque au CACD pour un premier full length spectacle en partenariat avec le Festival de l’humour Hubcap et le Monument Lefebvre! Le CACD et le Monument Lefebvre ont unis leurs forces pour diffuser ensemble deux spectacles : le premier spectacle du personnage humoristique populaire Jass-Sainte, et un prochain en hiver 2019. Ce dernier sera annoncé lors du lancement de saison hiver-printemps du Monument Lefebvre.

En musique, Jean-Marc Couture donnera une prestation intime à La Caserne le 16 novembre 2018. Le pianiste de renommée internationale, Roger Lord monte le concert Noël à La Caserne avec l’ancien musicien de Zébulon Yves Marchand et la chanteuse acadienne Isabelle Cyr, ainsi que d’autres musiciennes et musiciens invités le 16 décembre 2018. Danny Boudreau et Ronald Bourgeois unissent leurs chansons et histoires pour le public durant le Carnaval d’Amitié le 2 février 2019.

Cinq expositions en arts contemporains seront présentées à la Galerie du CACD durant la période de programmation : «Espace du dedans» de la peintre Guylaine Chevarie sera en montre du 28 juin au 21 septembre; «Safety Yellow» de l’artiste visuelle Nathalie Quagliotto sera en montre du 27 septembre au 21 décembre 2018; Hérménégilde Chiasson montera une exposition d’œuvres rétrospectives retravaillées du 10 janvier au 5 avril 2019; «La fin de la Terre» du photographe et artiste en installations Valerian Mazataud sera en montre du 11 avril au 12 juillet 2019.

Le projet Sentier de culture a donné pour la 2e année consécutive, l’occasion à des classes du District scolaire francophone Sud de Dieppe et Memramcook de contribuer à la sculpture publique d’une artiste visuelle durant l’année scolaire 2017-2018. Cette fois, 40 classes ont travaillé avec l’artiste sculpteure Guylaine Cyr qui est actuellement en pleine production de l’œuvre qui sera installée à Dieppe en automne 2018. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada et appuyé par la Ville de Dieppe.

Martin Waltz, le coordonnateur régional de Jeunesses Musicales Canada, a profité du lancement pour inviter le public à assister aux concerts en musique classique présentés par l’organisme à La Caserne : Instinct de Vie, le 27 novembre 2018; À cœur ouvert, le 26 février 2019; Concert de gala, le 19 mars 2019; et Sans frontières le 16 avril 2019.

Des cours d’arts visuels, de musique et de danse pour tous les âges et niveaux sont aussi à l’horaire au CACD. Pour voir la programmation complète et pour suivre son évolution consultez : www.centredesartsdieppe.ca ou abonnez-vous à sa liste d’envoi en donnant votre courriel à info@centredesartsdieppe.ca.