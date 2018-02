Lors de la prochaine élection municipale Gilles Brine briguera la mairie de Shédiac

par

Claire Lanteigne

Conseiller municipal de Shédiac depuis mai 2016, Gilles Brine va briguer la mairie de Shédiac lors de la prochaine élection municipale. La prochaine élection devrait avoir lieu en mai 2020, mais pourrait avoir lieu en 2018.

Le maire actuel, Jacques LeBlanc est le candidat libéral de la circonscription Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé, depuis l’investiture samedi dernier. Il a choisi de demeurer maire jusqu’à l’élection. S’il est élu lors de l’élection provinciale du 24 septembre prochain, une élection complémentaire pourrait avoir lieu en 2018.

«Je suis intéressé à la mairie, de dire M. Brine, et c’est pour servir nos citoyens et citoyennes, pas pour moi-même. Je le fais actuellement en redonnant mon salaire de conseiller aux organismes dans le besoin dans notre région. Et je suis très heureux de pouvoir le faire. Un des dons dont je suis particulièrement fier est que pour la deuxième année de suite, j’ai fourni les sacs de patates pour les boîtes de Noël du Vestiaire Saint-Joseph.

«Je suis certain de pouvoir faire une différence, car étant à la retraite, je peux servir à temps plein. Élu conseiller municipal sous le thème nouvelle énergie, nouvelles idées, Je veux continuer à faire progresser notre belle communauté. Je crois aussi en une croissance économique solide pour Shédiac et en même temps, il faut s’assurer d’avoir les infrastructures nécessaires pour attirer les jeunes familles et aider les aînés à avoir une vie agréable.

«Les gens savent que j’aime bien aller dans le sud l’hiver avec mon épouse Ginette, poursuit-il, mais je peux servir à temps plein. Je vais choisir d’être plus présent, comme je le ferai pour la réu-nion mensuelle du conseil en février. Je vais prendre un vol du Sud à destination de Shédiac pour participer à la réunion, afin d’assurer que le dossier du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour aille de l’avant. C’est un dossier qui me tient à cœur.»

Diplômé de l’Université de Moncton en Administration des affaires, Gilles Brine a pris sa retraite après une carrière de 28 années dans l’industrie du pétrole.

Brine est très actif dans la communauté. Il est actuellement un directeur du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, ancien directeur du Conseil paroissial, membre des Chevaliers de Colomb et ancien trésorier, membre du 4e degré des Chevaliers de Colomb et directeur de la Fondation LJR. Il a occupé différentes fonctions au sein du Festival du homard, de Centre-ville Shédiac et a été très engagé avec le Club Rotary pendant plus de 25 ans, dont quelques-uns en tant que président.

Comme conseiller, il siège sur les comités internes : Affiche collective et Paysage linguistique, Festival d’automne et Carnaval d’hiver et Mur de la renommée. Il représente la ville sur les comités externes : Association Hockey mineur et Ringuette, Club de Pickleball de Shédiac et Jardin Communautaire Shédiac et banlieues.

Le couple Brine a deux enfants : Janel et Rémi (Stéphanie Kelly) et un petit-fils Xavier.