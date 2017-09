LJR remporte le tournoi annuel de soccer AAA Mathieu-Martin

par

SHÉDIAC (N.A.L.) - Les Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud ont remporté les honneurs du tournoi de soccer junior masculin de l’école Mathieu-Martin avec un gain de 1 à 0, devant l’école secondaire Népisiguit, samedi après-midi en grande finale.

En ronde préliminaire, les Patriotes ont blanchi McNaughton, 7 à 0, Rothesay 2 à 0 et Mathieu-Martin, 1 à 0. Les Patriotes n’ont pas accordé de but durant tout le tournoi. Alexandre Williams a réussi l’unique filet des Patriotes, en finale et Rémi Boudreau a inscrit les quatre jeux blancs devant le filet.

En balle-molle, les Olympiennes de L’Odyssée ont subi deux défaites, 9 à 8, devant les Vedettes de Mathieu-Martin et 16 à 2, contre les Trojans de Trimble.

Au soccer masculin AAA, les Olympiens ont disposé des Royals de Riverview, 1 à 0. Chez les filles, les Olympiennes ont vaincu les Trojans 3 à 1 et fait match nul 1 à 1, avec les Royals.

Au baseball, L’Odyssée a gagné 15 à 4, contre Moncton et a perdu 11 à 3, devant McNaughton.