Lise LeBlanc recueille 5020$ pour l’Arbre de l’espoir

(CL) –Un souper avec musique et encan silencieux avait lieu samedi soir à la Salle Grand-Barachois et la magnifique somme de 5020$ a été recueillie pour la Campagne de l’Arbre de l’espoir de Cap-Pelé Esso.

L’organisatrice de cette activité, Lise LeBlanc de Cap-Pelé s’était fixé un objectif de 3000$. «C’est la première fois que j’organisais cette activité, dit-elle. Je connais bien Christine Duguay, qui a une campagne pour l’Arbre de l’espoir à son commerce Cap-Pelé Esso et l’été dernier j’avais reçu un billet pour participer au Festival Ocean de Cheryl LeBlanc, vice-présidente de Westmorland pour l’Arbre de l’espoir. Je me suis dit que je devais faire quelque chose pour cette cause. J’ai pensé à un encan, mais pas beaucoup de monde serait venu seulement pour un encan. Puis j’ai pensé à un repas (casserole de fruits de mer) avec de la musique et un encan et avec l’aide de bénévoles ce fut tout un succès.

«Je suis très contente de l’avoir organisé et je vais certainement le refaire l’an prochain, d’ajouter Lise. J’étais bien contente d’ajouter 5020$ à la campagne de Christine qui a un objectif de 25 000$.

«J’aimerais remercier les gens d’être venus en grand nombre à cette activité pour l’Arbre de l’espoir. Le souper était délicieux, la musique était incroyable, nous avons écouté des beaux témoignages et l’encan fut un grand succès. Vingt billets furent généreusement achetés et donnés, et nous avons eu la chance d’inviter quelques familles affectées par le cancer à cet événement. Ce fut très spécial de les avoir parmi nous samedi soir.»

Madame LeBlanc aimerait remercier tout spécialement: Waylon et Lucie Richard, Crystal Brun et Cindy Le-Blanc, Shanny Doucet, Lynn Léger, Mike Desroches, Raymond Robichaud, Cap-Pelé Esso, Shelby Mallery, Diane LePage, Denise Léger, Mu- riel Duguay, Gordon Gallant, Michel LeBlanc, Studio Meli Melo, Kent Shediac, Manon LeBlanc, Martine LeBlanc, Ronald et Rosanna LeBlanc, Michel et Lucette Vienneau, Omer Gaudet, Shediac Lobster Shop, Salle Grand Barachois, Marc Méthé et Josette Landry, Village de Cap-Pelé, Barachois Tire, Home Hardware, Bayou, Bel Air, A. LeBlanc Paving, Goguen Auto Spa & Sales, Coop/IGA, Serge LeBlanc, Casey Concrete, Cheryl Le-Blanc, Christine Duguay, Rachel Boudreau, Lisa Vautour, Samuel Richard, Guy Godin, Brian Mallery, Luc Jaillet, Christian Landry, Marcia Gaudet, Darlene Desroches, Rachel Léger, tout les gens qui ont acheté leur billets, Carmelle Gaudet et son équipe pour le souper et nos nombreux bénévoles.