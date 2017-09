Lire et faire lire Acadie    Un programme intergénérationnel  pour le développement de la littératie

par

Lire et faire lire Acadie est une association qui existe depuis 2009 et qui travaille avec des bénévoles de 50 ans et plus, qui font la lecture à des enfants de cinq à sept ans dans les écoles francophones de la province.

Le bénévole lit une histoire une fois par semaine à un groupe de quatre à six enfants, choisis par l’enseignante, et ce pendant huit à dix semaines.

Le premier objectif est de transmettre le goût et le plaisir de la lecture aux enfants, un élément de réussite vraiment important dans les études et dans la vie.

Le deuxième objectif est d’offrir une relation intergénérationnelle, souvent manquante aujourd’hui tant pour les enfants que pour les aînés.

Bénéfices des liens intergénérationnels

Ces bénéfices sont nombreux pour les aînés et les aînées : côté social et communautaire, c’est briser une certaine solitude, mieux connaître et comprendre les jeunes, mais aussi faire des rencontres intéressantes. Et puis, c’est surtout contribuer à une meilleure société et redonner à la communauté.

Côté psychologique, c’est se sentir utile, reconnu, aimé, avoir du plaisir, se découvrir bon lecteur, lectrice et c’est aussi demeurer actif et enthousiaste pour une cause qui tient à cœur.

Les jeunes tirent également profit de ces liens intergénérationnels : les messages des aînés et aînées, une présence hebdomadaire de «seniors», des plaisirs de lectures partagées entre différentes générations – seule attache intergénérationnelle pour beaucoup d’enfants – et par-dessus tout, propager ce message de plaisir de la lecture.

Nous avons déjà recueilli vraiment beaucoup de témoignages positifs depuis la mise en place de ce beau programme: la participation des enfants, leur spontanéité, leur affection et leurs progrès sont autant de belles récompenses pour nos lecteurs et nos lectrices.

En route vers le futur : un grand besoin de bénévoles

En huit ans d’existence, 4000 enfants de la province ont pu bénéficier du programme de LFL Acadie, principalement en 2e année. Tout évolue vite et les enfants également.

C’est pourquoi, nous souhaitons nous investir plus dans les classes de 1ère année et c’est pourquoi nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles.

Nous leur offrons une séance de formation et/ou un cartable avec toutes les informations nécessaires et sommes toujours à leur disposition pour toute question, toute information qu’ils pourraient désirer.

Envie de vous laisser tenter par l’expérience? Contactez-nous sans hésiter en nous appelant au 506 854 0060 ou en nous envoyant un courriel à lireetfairelireacadie@yahoo.ca.

Il nous fera plaisir de vous accueillir!