L’inscription au Combat des cerveaux du YMCA est commencée

par

L’inscription au 18e jeu-questionnaire annuel du YMCA du Grand Moncton, le Combat des cerveaux, est maintenant commencée. Les fonds amassés serviront à livrer un autre combat, soit un combat contre l’itinérance.

«Le Combat des Cerveaux est une soirée réellement amusante de questions et de rire dont tous les profits sont versés à notre programme d’intervention dans la rue, ReBrancher, qui vient en aide aux personnes et aux familles qui sont sans abri ou à risque de le devenir, a dit la directrice de ReBrancher, Lisa Ryan. L’itinérance est un problème social important dans notre localité. Le Combat des cerveaux est l’un des moyens que nous pouvons prendre pour nous rassembler et vraiment changer la situation.»

Le 18e jeu-questionnaire annuel Combat des cerveaux du YMCA – présenté par C103 et New Country 96,9 – aura lieu au YMCA, 30, avenue des Anciens Combattants, à 19h le samedi 23 mars. Des équipes de quatre à six personnes s’affronteront afin de décrocher le championnat, qui comprend une ceinture de championnat convoitée de style lutteur. Une fois de plus, cette année, c’est Scotty Horsman du poste de radio New Country 96,9 FM qui animera le jeu-questionnaire.

Durant la compétition amicale, des équipes répondront collectivement à des questions – audio et visuelles – sur une variété de sujets, notamment sur les sports et la géographie. En 2018, vingt équipes, dont plusieurs étaient costumées pour refléter leur nom d’équipe, ont pris part au Combat des cerveaux. Les Resurgonautes, une équipe de la Place Resurgo de la ville de Moncton, ont décroché la première place.

Chaque équipe du Combat des cerveaux doit payer des frais d’inscription de 600$. On peut obtenir un formulaire d’inscription au Y ou sur notre site web (voir ‘Événements’ en haut de la page d’accueil).

ReBrancher, le programme d’intervention dans la rue du Y, existe depuis 2001. Son personnel aide les personnes qui sont sans abri ou à risque de le devenir en les renseignant sur les ressources offertes et en les aidant à accéder aux ressources.

Le poste de radio New Country 96,9 FM, C103, Pepsi et Inspiration Design sont les commanditaires du Combat des cerveaux de 2018.

Pour plus d’information sur le Combat des cerveaux, visitez le site www.ymcamoncton.ca.