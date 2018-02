L’initiative Maire d’un jour lancée dans les régions du Sud-est

par

Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau‑Brunswick (RDÉE NB) lance une nouvelle initiative pour les jeunes de la région Sud‑Est. Intitulée «Maire d’un jour», l’initiative est organisée en collaboration avec sept municipalités et neuf écoles primaires du Sud-est. Cette initiative vise les élèves de la 7e et 8e année et souhaite leur permettre de développer un sentiment d’appartenance et d’engagement communautaire face à leur région. De plus, les élèves participants à l’initiative auront l’occasion de mieux comprendre le rôle d’un maire puisqu’ils auront la chance unique d’accompagner le maire de leur municipalité pour une journée, et ce, afin de vivre l’expérience en tout point semblable à celle que vit habituellement l’élu. Dans le Sud-est, l’initiative se tiendra le 13 avril prochain.

«En plus d’être un beau projet pédagogique, cette initiative qui voit le jour dans le Sud-est va de pair avec notre conviction que nos élèves, parmi eux des futurs leaders, ont eux aussi des idées à partager pour faire la différence dans leur communauté. De plus, cette initiative se marie bien à la philosophie de l’école communautaire entrepreneuriale», a souligné Isabelle Savoie, directrice exécutive de l’apprentissage au District scolaire francophone Sud.

Pour participer au processus et faire entendre leur point de vue, les élèves devront rédiger un texte ou créer une courte vidéo à propos de ce dont ils rêvent pour leur communauté ou ce qu’ils amélioreraient au sein de leur municipalité. Les finalistes sélectionnés pourront en apprendre davantage sur le fonctionnement d’un conseil municipal, mieux comprendre le processus démocratique et mieux saisir le rôle et les responsabilités des élus. Par la suite, un.e élève sera sélectionné.e pour chacune des écoles participantes et recevra le titre de «Maire d’un jour». Ces derniers passeront la journée avec le maire de leur municipalité afin de vivre l’expérience d’une journée en tout point semblable à celle que vit habituellement l’élu. La journée se terminera par un dîner rassembleur durant lequel tous les maires et les élèves participants échangeront sur leur expérience.

La journée Maire d’un jour se déroulera le 5 avril dans la région de Kent, le 12 avril dans la Péninsule acadienne, le 13 avril dans le Sud-est et le 20 avril dans la région Chaleur.