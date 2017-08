L’Grand bazar-à-choix attire les gens malgré la pluie

par

Malgré la pluie, plus de 450 personnes de la région de Beaubassin-est et les environs ont visité L’Grand bazar-à-choix, samedi dernier.

Le public a apprécié la qualité du produit des exposant.e.s qui se disent satisfaits de leurs ventes.

Les enfants présents ont fré-quenté la table de bricolage en grand nombre et avec enthousiasme et se sont attardés à peindre des roches du bonheur et des coquillages.

Les chansons de Danny Vienneau et le violon de Martha Pitre ont su plaire aux visiteurs du bazar. Louise et Reg Roy ont présenté leur chant et tambour autochtone. Une expérience nouvelle pour le public.

Un sincère merci à nos parrains les Chevaliers de Colomb de Grand-Barachois, à la Société culturelle Sud Acadie et à la Communauté rurale Beaubassin-est.

Au plaisir de vous voir en 2018 en grand nombre.