L’esprit olympique à l’école Donat-Robichaud

par

C’est l’esprit olympique qui continue d’animer les participant.e.s aux activités du carnaval d’hiver de l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé.

L’ouverture officielle a eu lieu lundi avec une journée couleur de ton pays. Différentes compétition étaient au programme. Mardi c’était la journée drôle de chevelure et pyjamas et on a eu un magicien en avant-midi.

Aujourd’hui, c’est la journée 1960, 1970 ou 1980 et on s’habille selon la décennie choisie. Jeudi ce sera la journée noir et blanc et il y aura une compétition mini-olympique pour les élèves de la maternelle, première et deuxième années.

Le carnaval prendra fin vendredi avec la journée sport. Il y aura du hockey boule et de la ringuette au gymnase et le personnel de l’école jouera contre les élèves de 8e année.