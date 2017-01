Les Vito’s visitent les Prédateurs, vendredi

par

CAP-PELÉ (N.A.L.) – Les activités de la Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick reprennent en fin de semaine alors que les Vito’s de Moncton visitent les Prédateurs, à Cap-Pelé, vendredi soir à 19h30.

Ces deux équipes sont en tête du classement, Moncton premier avec 9-5-0-1, 19 points et Cap-Pelé, 9-7-0-0, 18 points, deuxième. Fredericton est troisième avec 16 points et Kent, quatrième, 7-8-0-0=14pts.

Les Koyotes de Kent recevront la visite des Eastern Maniacs, vendredi à 20h, à Cocagne.

Brandon Coulombe, de Kent, domine la colonne des pointeurs avec 28 points (15buts et 13passes), en 15 rencontres. Kevin McGraw, des Prédateurs, est deuxième avec 25 points (15 et 10). Philippe-Alexis Vachon des Vito’s, est troisième, 15 et 9 pour 24 points. Marcel Newcomb (10 et 13=23pts) et Alexi Guitard (10 et 12=22pts), de Cap-Pelé, suivent. Alex Collette des Vito’s détient la meilleure moyenne des gardiens avec 2,45 suivi de Mathieu Landry, des Prédateurs, 3,65. Collette a aussi joué le plus grand nombre de minutes, 587, et a un jeu blanc.