Les Vedettes sont aussi championnes à Fredericton

par

(N.A.L.) –Les Vedettes de Mathieu-Martin se sont imposées en fin de semaine en remportant la finale du Tournoi commémoratif Debbie Marion des filles des écoles secondaires tenu à Fredericton.

Les Vedettes ont disposé des Cavalières de Clément-Cormier, 5 à 1, en grande finale, dimanche. Ces deux équipes se rencontrent régulièrement dans les finales de tournoi cette saison. Janelle Bastarache a mené l’attaque avec quatre buts. Erika Dugas a réussi l’autre.

En demi-finale, les Vedettes ont éliminé les Royals de Riverview, 5 à 2, avec les filets de Melissa Laplante et Janelle Bastarache, deux chacune et Emilie Cormier. L’équipe de Julie LeBlanc, en ronde préliminaire, a vaincu les Bisons de W.-A.-Losier, de Tracadie, 4 à 1; les Patriotes de Louis-J.-Robichaud et les Black Kats de Fredericton, 5 à 0. Les Patriotes ont blanchi les Black Kats, 2 à 0.

Les Cavalières ont battu les Royals de Riverview, 5 à 1, avec les buts de Chloé Gallant, Alyssa Melanson, Monica Richard, un chacune et Myriam Richard, deux. Les Cavalières avaient perdu 4 à 1, vendredi, contre le Pulamoo de Miramichi Valley. Chloé Gallant a marqué.