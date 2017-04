Les Vedettes de Mathieu-Martin Championnes

par

Normand A. Léger

Les Vedettes de Mathieu-Martin sont les championnes du hockey scolaire féminin AAA de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick, suivant leur victoire de 5 à 2, sur les Républicaines de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, d’Edmundston, dans la finale disputée dimanche à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

La capitaine Nadia LeBlanc a mené l’offensive avec deux buts et le même nombre de passes pour les Vedettes. Michelle Brideau, Janelle Bastarache et Mylène Dostie ont complété le pointage pour les Vedettes, qui menaient 3 à 2, suivant deux périodes. Erica LeBlanc a remporté le gain devant le filet. Ariane Pineau a récolté quatre passes. Pénéloppe Ringuette a réussi les deux filets des Républicaines. Le dernier titre des Vedettes remonte à la saison 2008-2009.

Les Républicaines ont terminé la ronde préliminaire du tournoi avec trois gains, alors que les Vedettes et les Cava-lières de Clément-Cormier avaient un dossier de 1-1-1. Il a fallu revenir aux fiches des deux équipes pour déterminer celle de deuxième position. Les Vedettes ont eu le meilleur des Cavalières, qui ont fini troisième et les Saints de St. Malachy’s, quatrième.

«Le travail d’équipe a fait la différence, a dit l’entraineuse Julie LeBlanc, des Vedettes. On a joué trois lignes et la gardienne a très bien joué. Je suis surprise, oui et non, du pointage. On a une équipe offensive et on savait, suivant la partie de samedi, qu’on pouvait rivaliser avec elles. On ne s’attendait pas à 5 à 2. J’ai dit merci et WOW à ces filles pour la super saison. On a connu des hauts et des bas. Je perds cinq joueuses et j’espère que les autres reviendront l’an prochain.»

Pour Chloé Urban, «je pensais jouer une partie plus difficile, mais on n’a jamais laissé aller. On a perdu contre elles, samedi, mais on a mieux joué en troisième période et on savait que c’était possible (de gagner). C’est excitant de gagner le championnat à ma 12e année et finir en championne.»

La capitaine Nadia LeBlanc termine sa carrière avec ce championnat. «C’est un sentiment incroyable d’avoir cette médaille d’or au cou, a-t-elle mentionné. On a travaillé fort pour se rendre ici et gagner est étonnant. On a connu une grosse année et on savait qu’en gardant le focus avant les parties, qu’on avait une chance. L’équipe a eu une bonne saison et on voulait la bannière. On se savait capable et je termine bien ma saison et ma carrière.»

Mélissa Laplante a marqué des buts importants lors du tournoi. «C’est incroyable d’avoir gagné le championnat. On a travaillé en équipe pour l’emporter. C’est un sentiment incroyable.»

La Cité des Jeunes avait disposé des Vedettes, 3 à 2, samedi soir dans le dernier duel de la ronde préliminaire. Janelle Bastarache et Mélissa Laplante out trouvé la cible pour les Vedettes.

Les Vedettes et les Cavalières ont fait match nul 1 à 1, samedi midi. Sophie Cormier, pour les Cavalières, en 3e pé-riode et Mélissa Laplante, pour les Vedettes, en première, ont trouvé la marque. La Cité des Jeunes n’a fait qu’une bouchée des Saints de St. Malachy’s, 10 à 0, samedi matin. Les Cavalières ont eu raison des Saints, 3 à 2, grâce aux filets d’Émilie Bourque et Parise Boucher, en première et Taylor LeBlanc, le gagnant en troisième. Les Saints ont marqué à deux reprises, en troisième.

Vendredi soir, les Vedettes ont défait Saint Malachy’s, 7 à 1, dans la partie d’ouverture. Paskale Pineau, deux et Danika Melanson, Janelle Bastarache, Nadia LeBlanc, Chloé Urban et Mélissa Laplante, un chacune, ont trouvé la cible pour les Vedettes. Taylor Baxter a assuré la réplique.

Les Cavalières ont subi un revers de 5 à 1, devant les Républicaines. Sophie Cormier a été la seule à trouver le fond du filet pour les Cavalières.