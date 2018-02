Les Vedettes championnes à Edmundston

par

(N.A.L.) – Les Vedettes de Mathieu-Martin ont eu leur revanche et ont remporté les grands honneurs du 16e Tournoi annuel de hockey féminin interscolaire de la Cité des Jeunes, à Edmundston.

Janelle Bastarache a fait bouger les cordons du filet à deux reprises pour mener les Vedettes à un gain de 4 à 2, contre les Républicaines de la Cité des jeunes, dimanche après-midi, lors de la partie de championnat. Danika Melanson et Mélissa Laplante ont réussi les autres filets dans la partie qui a été chaudement disputée. Nadia Hazgour a remporté le gain devant le filet.

«Les filles ont travaillé fort pour remporter ce tournoi, a dit l’entraineuse Julie LeBlanc. La finale a été serrée avec seulement un but qui séparait les deux équipes, la majorité de la partie. La compétition a été bonne.»

«On avait perdu contre la Cité dans d’autres tournois et on savait qu’on pouvait les battre, a ajouté Janelle Bastarache. On a tout donné dans la finale parce qu’elles nous ont battues en ronde préliminaire. Le jeu était vite et d’un bout à l’autre. Le pointage était proche tout le temps et il y a eu plusieurs batailles pour la rondelle. C’était notre dernier tournoi.»

Les Vedettes ont remporté deux tournois cette saison et dominent la Conférence de l’Est avec une autre joute à disputer. Les séries éliminatoires vont suivre et l’équipe espère se rendre au tournoi provincial cette année.

En demi-finale, les Vedettes ont éliminé les Bisons de W.-A.-Losier, de Tracadie, 3 à 0. Erica LeBlanc a inscrit le jeu blanc. Emilie Cormier, Annie Melanson et Janelle Bastarache ont trouvé la cible. En ronde préliminaire, les Vedettes ont perdu 2 à 0, contre la Cité, blanchi les Black Kats de Fredericton 5 à 0 et vaincu Kennebecasis Valley, 6 à 1.