Les Tricoteuses de Shédiac à la Tournée des arts

Claire Lanteigne

C’est à la Maison historique Pascal-Poirier que l’on retrouvait les Tricoteuses de Shédiac au cours de la Tournée des arts de la Baie de Shédiac en fin de semaine. Fondé en 2010, le groupe compte 28 membres qui se rencontrent le mercredi de 13h30 à 16h au Centre pastoral.

«Nous avons commencé le groupe avec cinq membres, de dire l’organisatrice du groupe, Dianne Peters, et l’objectif était de se rencontrer et de socialiser tout en tricotant bien entendu. Je suis revenue dans la région en 2003, ma mère venait d’ici et elle m’avait appris à tricoter et à faire toutes sortes de choses. Je pensais que c’était une bonne façon de passer du bon temps en compagnies d’amies et d’en découvrir de nouvelles.

Nous nous rencontrons toute l’année, mais on prend congé entre Noël et le Jour de l’An, de renchérir deux autres membres.

« Ces femmes sont très engagées, de poursuivre Dianne. Elles réalisent des projets qu’on ne s’attend pas de recevoir et elles font de tout. Pantoufles, bas, mitaines, foulards, tuques, chandails, collets, couvertures de bébé, poupées, etc., tout ce qu’on tricote est donné au Vestiaire Saint-Joseph, en novembre. On reçoit également de la laine du Vestiaire, mais on en achète aussi. Elles étaient toutes tricoteuses avant de se joindre au groupe.»

«Deux ans passés, nous avons donné 13 grosses boîtes au Vestiaire et l’an dernier, nous en avions 16.»

«Le tricot revient à la mode, d’ajouter Dianne. On en entend plus parler et des groupes se forment dans différentes régions. Pendant quatre ans elles ont donné des cours de tricot aux jeunes de l’école MFB, chaque semaine. L’intérêt y était pendant les trois premières années, mais on a arrêté après la quatrième parce que les jeunes n’étaient pas très intéressés.»

Une fois par mois, le groupe se rencontre pour le lunch sur l’heure du midi, un mercredi de tricot. «C’est une occasion de se rencontrer et de socialiser sans avoir de tricot en main», dit-elle en riant.

Le groupe accepte toujours de nouvelles membres et on peut communiquer avec Dianne pour plus d’informations, au 532-0103. Elles sont également prêtes à enseigner le tricot aux personnes qui seraient intéressées.

Nous reconnaissons, dans l’ordre habituel : Marie Allard, Dianne Peters, Floreen d’Eon, Lise Lavoie et Françoise Arsenault, heureuses de tricoter sur la galerie de la Maison historique Pascal-Poirier, en fin de semaine. Elles déploraient cependant le peu de gens qui sont venus pendant les deux journées, environ une quinzaine.