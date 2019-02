Les talents de nos aîné.e.s  Un legs important pour la communauté de Memramcook!

par

Claire Lanteigne

Lors d’un rassemblement communautaire au Monument-Lefebvre de Memramcook, dimanche après-midi, c’est avec émotion que les gens ont assisté au dévoilement de cinq vidéos sur des aîné.e.s de leur communauté. Tournées et réalisées par Paul Arseneau, les gens étaient attentifs afin de tout voir et entendre les histoires et les précieux messages de cinq ainé.e.s de la communauté, dans de belles vidéos.

C’était assez spécial d’entendre Doland LeBlanc chanter Memramcook c’est le berceau de l’Acadie au début et à la fin de chaque vidéo, sur des arrangements d’Eugène LeBlanc.

C’est tout d’abord l’histoire de George LeBlanc, soldat lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu’on a pu visionner. À partir de son chalet à Cap-Bimet, il raconte son enrôlement dans l’armée, l’expérience de faire la guerre en Allemagne et le retour chez lui avec quatre autres gars de la place. Les gens ont bien ri lorsqu’il raconte qu’ils voulaient de la bière pour célébrer le Nouvel An à leur arrivée à la maison, et comment ils ont réussi à l’obtenir sans avoir à se battre.

Puis on a pu découvrir Clarence LeBlanc, boulanger, à la Boulangerie au Pain du Collège depuis de nombreuses années. Il raconte comment on fait encore cuire le pain dans un four à bois, ce qui le rend très croustillant et les nouvelles recettes de pâtisseries acadiennes qu’on a développées au cours des années.

Ce sont ensuite les membres de la Troupe de théâtre des Dames d’Acadie de Memramcook qui entrent en scène et expliquent leur désir de faire rire les gens chaque année, avec une pièce écrite et jouée par les Dames d’Acadie. Les auteures et les comédiennes sont âgées de 62 à 85 ans et sont heureuses du succès de leur présentation annuelle. On a eu deux représentations à guichet fermé l’an dernier, mais on n’est pas encore décidé si on en fera trois cette année. Cependant leur succès est évident en voyant les gens rire à gorge déployée dans la vidéo.

On découvre ensuite Eugène LeBlanc, un musicien bien connu, devenu réparateur d’accordéon depuis une douzaine d’années. C’est captivant de voir le travail minutieux de cet artisan et les outils qu’il a développés pour cet art assez rare d’accordeur d’accordéon. Lors de sa présence à l’école Abbey-Landry l’an dernier, les jeunes étaient très intéressés à son art et peut-être y a-t-il trouvé une certaine relève.

C’est avec la vidéo de Lorette Arsenault, écrivaine, qu’a pris fin cette rencontre communautaire. Décédée en décembre dernier, cette femme inspirante raconte son amour de l’écriture et c’est avec émotion que l’assistance l’a écoutée. Au cours des années elle a rédigé 52 cahiers de faits divers au sujet de sa famille et de la communauté. «Écrire c’est parler sans jamais être interrompue», a-t-elle dit. Elle a de plus publié son histoire à 82 ans pour ses enfants et ses petits-enfants. Chaque année elle envoyait environ 200 cartes de Noël et chaque mois elle faisait parvenir de 15 à 20 cartes d’anniversaire à des membres de sa familles et des ami.e.s.

«C’est tellement touchant de voir nos aîné.e.s sur le grand écran, de dire la présidente de la Société culturelle, Odette LeBlanc. Ce projet me touche le cœur et quel beau cadeau que c’est pour la communauté.»

Après le dévoilement, chaque personne ou groupe a reçu une copie DVD de son vidéo ou de celui du membre de leur famille. Le tout s’est terminé avec une réception en leur honneur. Ce projet a été rendu possible grâce à Nouveaux Horizons.

L’importance de valoriser nos aînés!

Après plusieurs mois de travail, la Société culturelle de la Vallée de Memramcook livre le résultat de son projet qui avait comme objectif la valorisation des talents des aînés de la communauté. Le premier dévoilement de 11 photos d’aînés de Memramcook a eu lieu au mois de décembre.

Puis le dimanche 24 février prochain, à midi, au Club de d’âge d’or de Pré-d’en-Haut (en cas de mauvais temps, cette rencontre sera remise au 10 mars), il y aura un dernier rassemblement communautaire pour rendre hommage aux aînés en musique.

L’entrée est gratuite et on pourra se procurer poutine râpée ou fricot, dessert, thé/café pour 5$. Vous devez cependant commander à l’avance au numéro 758-4032 ou à l’adresse scvm@culturememramcook.ca.

On peut visionner ces vidéos sur la page Facebook: https://www.facebook.com/SCVM1984 ainsi que sur le canal YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZW gkVw00K1vIBXlm8ZXF guPfkoEtK8l6.