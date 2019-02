Les Stingers du Sud-est aux Championnats de l’Est du Canada

par

Les Stingers du Sud-est vont représenter le Nouveau-Brunswick aux championnats de l’Est du Canada des -14 ans, du 18 au 21 avril, à Oshawa, Ontario, suivant leur victoire de 5 à 4, contre les Hotshots de Beauséjour, en partie décisive en fin de semaine. Les Stingers avaient gagné 5 à 1, contre Fusion et blanchi le Thunder de Capital 7 à 0 et Beauséjour, 3 à 0, dans une autre partie. Toutes les joueuses ont contribué à ces victoires suite à un travail d’équipe. Les joueuses sont heureuses de prendre leur photo avec le drapeau provincial. Nous reconnaissons, dans l’ordre habituel, 1ère rangée : Amy Scott, Alix Guérin, Ava Cole, Audrey Cormier, Alexia Brun, Jacey Malley, Sophie Daigle. 2e rangée: Rick Malley, entraîneur chef; Nadine Jaillet, assistante entraîneure, Myriam LeBlanc, Mia LeBlanc, Chloé LeBlanc, Karina Collette, Eveline Belliveau, Madeleine Belliveau, Joanie Collette, Madison Daigle, Nathalie Hébert, Emma Bourque, Jenny Snowdon, assistante entraîneure; Britney Snowdon, assistante entraîneure et Gabriel Belliveau, assistant entraîneur. (Photo: Gracieuseté)