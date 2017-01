Les soins à domicile coûtent moins cher

par

Toutes les personnes âgées ne sont pas toutes dans des foyers de soins, contrairement aux résultats d’un sondage auprès de jeunes de la 10e à la 12e années dans les écoles francophones du N.-B. Il s’agit d’une des constatations d’une étude sur le vieillissement menée par une équipe de la Chaire d’étude de l’Université de Moncton sur le vieillissement que dirige Mme Suzanne Dupuis-Blanchard, titulaire de la Chaire de recherches.

Conférencière au déjeuner rencontre du groupe du 2e mardi tenu à Moncton, Mme Dupuis-Blanchard a résumé quelques résultats de la consultation faite auprès d’adolescent.e.s pour connaitre leurs points de vue sur le vieillissement de la population. Selon le sondage auprès de 644 élèves du secondaire dans les écoles francophones du N.-B., 72% des jeunes pensent que les soins à l’hôpital coûtent moins cher que les soins à la maison. De plus, 55% des élèves pensent qu’il est mieux pour les personnes âgées de demeurer dans un foyer de soins et 66% pensent que la majorité des personnes âgées demeurent présentement dans un foyer de soins et que c’est la meilleure place pour eux. Pourtant, selon Mme Dupuis-Blanchard, seulement 8% des personnes aînées demeurent dans des foyers de soins.

La titulaire de la Chaire de recherches reconnait l’urgence que le message soit donné aux jeunes que 87% des personnes âgées demeurent encore à la maison, qu’elles sont très actives dans leur milieu, qu’elles contribuent beaucoup à la société par leur bénévolat, leurs engagements dans des organismes communautaires et autres formes de bénévo-lat. Ce qu’il faut retenir dit-elle, c’est que les coûts de soins à domicile sont beaucoup moins que des soins à l’hôpital.

Ce programme de soins à domicile crée des emplois pour les jeunes qui pourraient s’intéresser à une telle profession. «Avec les gouvernements et les orga-nismes, il faut continuer à travailler comment on peut améliorer les conditions de travail, les salaires, les heures de travail; on ne va pas attirer les jeunes avec un salaire minimum, ou si on ne peut pas leur offrir un emploi à temps plein», a-t-elle ajouté.

Elle préconise un virage de modèle institutionnel à communautaire afin de mieux répondre aux besoins des personnes qui demeurent dans leur résidence. «C’est essentiel, a-t-elle ajouté, mais comment on va le faire avec les ressources que nous avons.»

Mme Dupuis-Blanchard est d’avis que l’Université de Moncton doit faire quelque chose pour adresser le manque de connaissance chez les jeunes à propos du vieillissement. Une étude menée présentement devrait produire des recommandations pour que quelques cours portant sur le vieillissement soient considérés.